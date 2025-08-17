به گزارش ایلنا، عادل رامی، مدافعی که فوتبالش را در فرانسه آغاز کرد و با پیراهن تیم‌هایی چون والنسیا، سویا، میلان و مارسی شناخته شد، حالا در گفت‌وگویی بلند با روزنامه «اکیپ» پشت پرده‌های جذابی از زندگی حرفه‌ای‌اش را بازگو کرده است.

او از لحظات درخشان کنار بزرگان، از کابوس بازی مقابل لیونل مسی و از شوخی‌های دیوانه‌وار هم‌تیمی‌هایش حرف زد؛ روایت‌هایی که تصویر تازه‌ای از دنیای پرهیجان فوتبال نشان می‌دهد.

بهترین هم‌تیمی‌ها

رامی در انتخابش تردید ندارد:«کنار ادن هازارد در لیل بازی کردم و هر بار بیشتر غافلگیر می‌شدم. بازیکنی باورنکردنی که با چند لمس می‌توانست سرنوشت مسابقه را عوض کند. در والنسیا هم اِور بانه‌گا بود؛ هر توپی می‌دادم دیگر برنمی‌گشت، همیشه رو به جلو حرکت می‌کرد. و البته روبینیو در میلان؛ با اینکه کمی اضافه وزن داشت، در تمرین‌ها هیچ‌کس مثل او یک‌به‌یک‌ها را نمی‌برد. توپ از پایش جدا نمی‌شد، مثل رقص بود.»

سخت‌ترین رقیب؛ همیشه مسی

رامی درباره تقابل با ابرستاره آرژانتینی می‌گوید:«وقتی برای اولین بار مقابل لیونل مسی قرار گرفتم، شب قبلش خواب راحتی نداشتم. او هر وقت می‌خواست بازی را تغییر می‌داد. ما چهار مدافع صف می‌کشیدیم اما باز پاس مرگبارش را بین خطوط پیدا می‌کرد. با کریستیانو رونالدو راحت‌تر بودم؛ می‌شد لمسش کنی، خطا کنی. اما مسی حتی اگر بخواهی پیراهنش را بکشی هم از دستت در می‌رفت.»

پرخاشگرترین‌ها

به گفته رامی، دو نام از همه ترسناک‌تر بودند:«دیه‌گو کاستا و زلاتان ابراهیموویچ. یک‌بار مقابل سوئد به خودم گفتم با زلاتان درگیر می‌شوم، اما حس کردم با یک نیروی طبیعت طرفم. اگر بخواهد آرنج بزند، می‌تواند فک تو را خرد کند. بیرون زمین اما آدم دیگری بود.»

دیوانه‌ترین هم‌تیمی

او با خنده از خاطره‌ای در یورو ۲۰۱۲ یاد می‌کند:«با فیلیپ مکسس برای ماهیگیری رفتیم. ماهی‌ها را در آب‌سردکن اتاق ریختیم. صبح بوی وحشتناکی همه را بیدار کرد و همه ماهی‌ها مرده بودند. یک فاجعه خنده‌دار بود.»

