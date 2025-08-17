ویرژیل فندایک:
هیچکس نباید غم لیورپول برای ژوتا را دستکم بگیرد
ویرژیل فندایک، کاپیتان لیورپول، تأکید کرد تیمش هنوز در حال سوگواری برای دیوگو ژوتا است و از هواداران خواست با تمام توان کنار بازیکنان باشند تا این دوران دشوار سپری شود.
به گزارش ایلنا، آغاز فصل جدید برای لیورپول یادآور اندوهی بزرگ بود. پیش از بازی افتتاحیه برابر بورنموث که با پیروزی ۴ بر ۲ قرمزها همراه شد، آنفیلد یکپارچه به احترام دیوگو ژوتا و برادرش آندره سکوت کرد و سپس در دقیقه بیستم با موزاییک و سرود «او شماره ۲۰ میپوشد» به یاد او ایستاد. اشکهای محمد صلاح پس از بازی نشان داد که عمق این ضایعه فراتر از فوتبال است.
ویرژیل فندایک پس از مسابقه در گفتوگو با وبسایت باشگاه گفت:«فکر میکنم هیچکس نباید چیزی که در حال وقوع است را دستکم بگیرد. ما در کنار هم هستیم، بازیکنان و کادرفنی، اما به همه هواداران هم نیاز داریم تا از این مسیر عبور کنیم. بیایید همه چیزمان را بدهیم و از این سفر لذت ببریم چون واقعاً خوششانس هستیم.»
او درباره عملکرد تیم در دیداری که به شدت تحت تأثیر فضای احساسی قرار داشت افزود:«با یک برد شروع کردیم، لحظات خوبی با و بدون توپ داشتیم. متأسفانه دو گل روی ضدحمله دریافت کردیم که باید بهتر عمل میکردیم. اما در چنین شرایطی، در اولین بازی فصل برابر تیمی که هرگز تسلیم نمیشود و مربی بزرگی دارد، توانستیم سه امتیاز را بگیریم.»
لیورپول در ادامه ماه اوت ابتدا میهمان نیوکاسل خواهد بود و سپس آرسنال را در آنفیلد میزبانی میکند. باشگاه اعلام کرده است مراسمهای یادبود ژوتا در طول فصل ادامه خواهد داشت و بازیکنان امیدوارند با جنگیدن در همه رقابتها یاد او را زنده نگه دارند.