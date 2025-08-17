غیبت ستاره منچستریونایتد برابر آرسنال

به گزارش ایلنا، هویلوند که تابستان گذشته به عنوان خرید بزرگ منچستریونایتد معرفی شد، حالا در شرایطی متفاوت قرار گرفته است.

ورود بنجامین ششکو از لایپزیش با قراردادی ۷۳.۷ میلیون پوندی، جایگاه او را به شدت تحت فشار قرار داده و همین موضوع باعث شده تا حتی از ترکیب دیدار افتتاحیه فصل برابر آرسنال کنار گذاشته شود.

مهاجم ۲۲ ساله دانمارکی با وجود پیشنهادهای جدی از تیم‌هایی مانند میلان و لایپزیش همچنان تاکید دارد می‌خواهد در الدترافورد بماند و برای جایگاهش بجنگد. او در طول این مدت تعهد و حرفه‌ای‌گری خود را حفظ کرده اما در آخرین دیدار تدارکاتی برابر فیورنتینا حتی فرصت حضور به عنوان بازیکن تعویضی را هم پیدا نکرد.

روبن آموریم، سرمربی جدید یونایتد، در نشست خبری پیش از بازی حاضر نشد به طور مستقیم از آینده هویلوند سخن بگوید و تنها گفت:«او یک گزینه دیگر است، خواهیم دید. ما روی این بازی تمرکز کرده‌ایم و راسموس همچنان بازیکن ماست.»

آموریم همچنین از آماده بودن یوشوا زیرکزی خبر داد و تاکید کرد که مهاجم جوان هلندی پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت می‌تواند به ترکیب تیم برگردد.

