قربانی: آماده نبرد با پرسپولیس هستیم

پیروز قربانی در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس در هفته اول لیگ برتر، اظهار داشت: اگر از جنبه مثبت ببینم با توجه به اینکه فجر تازه به لیگ برتر صعود کرد، نیاز با چنین با‌زی‌هایی داشت تا خودش را به بزرگان فوتبال ایران معرفی کند. امیدوارم مقابل تیم خوب پرسپولیس فوتبال خوبی را بازی کنیم و فوتبال مدنظر را ارائه بدهیم.

وی درباره اینکه روزی غلام پیروانی گفت پرسپولیس مثل ژ۳ می‌ماند و ما برنو و آیا الان هم تقابل ۲ تیم چنین شرایطی دارد، گفت: تیم ما هم قدرت زیادی دارد. صحبت پیروانی هم برای چندین سال قبل بوده و در فوتبال امروز با توجه به حرفه‌ای شدن آن این صحبت چندان منطقی نیست. کار خود را در نقل و انتقالات و تمرینات انجام دادیم. پرسپولیس هم تیم بزرگی است.

سرمربی فجرسپاسی تاکید کرد: شاید شرایط برابری نداشته باشیم اما مهم مسائلی لست که در زمین رخ می‌دهد. امیدوارم در ابتدا فوتبال خوبی بازی کنیم. اگر تیمی فوتبال خوبی بازی کرده و کارش را به درستی انجام بدهد، نتیجه خوبی هم به همراه خواهد داشت.

قربانی درخصوص کسر ۳ امتیاز از فجرسپاسی، توضیح داد: برخی مسائل تحت کنترل ما نیست. امیدواریم با رفع نواصص با توجه به مهلتی که فدراسیون داده این ۳ امتیاز بازگردد اما بدون توجه به این موضوع سعی می‌کنیم کار خود را مقایل پرسپولیس انجام بدهیم.

وی درباره اینکه با توجه به سابقه استقلالی‌اش آیا همین حس را در فردا مقابل پرسپولیس دارد، گفت: دوران بازیگری با مربیگری فرق دارد. الان مربی فجر هستیم و اینگونه نیست که با فشار منفی وارد کردن به خود و مجموعه تحت اختیارم به تیم استرس بیاورم. باید برای تیم‌مان احترام به دست بیاوریم.

سرمربی فجرسپاسی درباره اینکه آیا تمام بازیکنان خود را برای بازی فردا در اختیار دارد، گفت: طبق هماهنگی با باشگاه کارت همه بازیکنان صادر شده و فقط ارسلان مطهری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

قزبانی درپاسخ به این سوال که آیا تمام نفرات با نظر او جذب شده‌اند، گفت: طبیعتا اخلاق من به این شکل است که با وجود هماهنگی کامل با باشگاه باید تمام نفرات به تایید سرمربی تیم برسد‌. به دلیل محدودیت از لحاط بودجه باید سعی می‌کردیم خریدهای بهینه‌ای انجام بدهیم. تاکنون شرایط خوب بوده و عملکرد بازیکنان در زمین می‌تواند گواه این اعای من باشد.

وی درموراحتمال بازی دفاعی مقابل پرسپولیس، گفت: ۲۸ ساعت دیگر صبر کنید، متوجه این قضیه می‌شوید.

سرمربی فجرسپاسی درپاسخ به این سوال که ایا تیمش آمادگی لازم برای فشردگی مسابقات را دارد: من فکر می‌کنم همه ارکان فوتبال بیشتر از کیفیت به دنبال برگزاری مسابقات هستند. فوتبال ایران پتانسیل برگزاری بازی‌ها هر ۳ روز یک بار به دلایل مختلف را ندارد. حلقه گمشده فوتبال ما کیفیت است و به صرف برگزاری بازی می‌خواهیم، کیفیت را نادیده بگیریم. هر ۳ روز برگزاری بازی‌ها، روند کیفی را دچار اختلاف می‌کند.

قربانی اضافه کرد: سازمان لیگ هم تحت فشار قرار گرفته و راه دیگری ندارد. باید ما مربیان خود را به علم روز مجهز کنیم تا از لحاظ کیفی آسیب نبینیم. این کار مجموعه باشگاه و کادرفنی را سخت می‌کند. خیلی راحت می‌توانم بار را از روی دوش خود برداشته و روی دوش دیگران بگذارم اما باید برای کیفی‌تر شدن لیگ گام برداریم.

