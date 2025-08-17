هاشمیان: وحید امیری را به خاطر منافع پرسپولیس کنار گذاشتم

به گزارش ایلنا، 48 ساعت بعد از اولین گفتگو در حاشیه تمرین تیم پرسپولیس، وحید هاشمیان این بار در هتل المپیک یک کنفرانس خبری رسمی را در چارچوب سازمان لیگ برای دیدار با فجرسپاسی برگزار کرد و مقابل خبرنگاران نشست. این سالن فصل گذشته میزبان اسماعیل کارتال سرمربی سرخپوشان بود که تمرینات پرسپولیس را از کاظمی به آزادی منتقل کرده و در محل اقامت خود، کنفرانس مطبوعاتی را برگزار می‌کرد و حالا جایگزین او نیز این رویه را ادامه داده است.

صحبتهای هاشمیان را بخوانید:

*صحبتهای ابتدایی؟

سلام عرض میکنم خدمت خبرنگاران محترم و امیدوارم خوب و شاد و سلامت باشید. اولین کنفرانس خبری را برگزار میکنیم و امیدوارم امسال یک سال خوب برای باشگاه پرسپولیس داشته باشیم و بتوانیم در خدمت شما مطبوعات هم باشیم و همکاری خوبی را هم داشته باشیم.

وضعیت اسکواد و کنار گذاشتن وحید امیری؟

حدود چهل روز پیش تمرینات را شروع کردیم. وقتی هم که من آمدم، میدانید که دو ماه از پایان لیگ گذشته بود و پرسپولیس با مربی دیگری قرارداد داشت و یکسری بازیکنان آمده بودند. زمانی هم که من آمدم خوشبختانه امکانات خوبی فراهم شد. ابتدا قرار بود در استانبول اردو داشته باشیم و سپس با صحبتی که کردیم باشگاه تغییر داد و به ارزروم رفتیم و اردوی خیلی خوبی داشتیم. من نیاز داشتم بازیکنان را ببینم و طبیعتا هر مربی سلیقه ای داررد. خوشبختانه بازیکنان پرسپولیس بازیکنان خوب و توانمندی هستند اما همانطور که میدانید ما نیاز به خرید بازیکن داشتیم، دو بازیکن دل بخواهی به سراغ من آمدند و گفتند میخواهیم جدا شویم و من هم به باشگاه نامه زدم و گفتم مشکلی ندارم. ما محدودیت لیست داریم و برای جذب بازیکن باید لیست را خالی میکردیم. ما گفتگوهایی برای خرید بازیکن داشتیم و خوشبختانه توانستیم بازیکنانی را جذب کنیم.

علت جدایی وحید امیری؟

من وحید امیری را شخصا خیلی دوست دارم و از نظر فنی هم مخصوصا در تیم ملی زمانی که بودیم، عملکرد خوبی داشتند. اما گاها باید برای منافع تیم تصمیم بگیریم. برای هر پست شاید بتوانیم دو بازیکن داشته باشیم خصوصا اینکه محدودیت لیست و زمان داریم. به همین خاطر تصمیمات ما شخصی نیست. تا اینجا هم تصمیمات ما برای خرید سه بازیکن، تصمیم شخصی من بوده است. برای بازیکنان دیگر هم به خاطر جنگ 12 روزه، مشکل داشتیم. ما بازیکنان خوبی داریم و من هم ترجیح میدادم از بازیکنان داخلی بازیکن جذب کنیم اما باتوجه به اینکه آنها تحت قرارداد هستند، نتوانستیم و بازیکنان از خارج جذب کردیم. بازیکنانی که آوردیم هم با قیمت مناسب و هوشمندانه بودند.

کدام بازیکنان درخواست جدایی داشتند؟ سردار دورسون؟

او هیچ رفتار بدی نداشت. او با من جلسه داشت و گفت که من دوست دارم قراردادم دو ساله تمدید شود و من هم گفتم باتوجه به اینکه هر بازیکنی باید شش ماه بازی کند و شایستگی اش را نشان دهد و در این صورت در نیم فصل دوم میتوانیم قراردادش را تمدید کنیم. ایشان گفت که نه من قرارداد دو ساله میخواهم. من هم به باشگاه گفتم اگر ایشان چنین تصمیمی را دارد، پس من از جدایی او جلوگیری نخواهم کرد. کسانی که قرارداد دارند مثل سایرین با ما تمرین خواهند کرد و من هم وظیفه دارم شرایط را مهیا کنم. بازیکنانی که به پرسپولیس می آیند شایستگی این را دارند که اینجا باشند. اگر هم تصمیمی برای جدایی باشد دیگر این به بازیکن و سرمربی و باشگاه مربوط است.

علت تصمیم برای پشت دروازه تمرین کردن وحید امیری؟

ما الان تعداد زیادی بازیکن داریم و وقتی بعضی کارهای تاکتیکی میخواهیم انجام بدهیم و بازی درون تیمی انجام بدهیم، باید 22 بازیکن داشته باشیم. ما الان 28 بازیکن داریم و مجبوریم شش بازیکن بیرون بگذاریم. نه وحید امیری بلکه بازیکنان دیگری را هم مجبور هستیم کنار زمین بگذاریم تا تمرین کنند. بعد وقتی استپ می شود بازیکنان دیگری بیایند. من در بایرن مونیخ و هامبورگ هم همین شرایط را داشتم و مختص همه دنیاست. شاید از بیرون چیز دیگری به نظر بیاید اما عادی است.

وضعیت مصدومیت پورعلی گنجی، عمری و سهیل صحرایی؟

ما از اینجا که برویم با کادرپزشکی جلسه داریم و باید ببینیم چه خواهد شد. بعضی آسیب دیدگی ها هست که ممکن است تا لحظه شروع بازی صبر کنیم و شاید بازیکنان برسند، مثل گرفتگی و ضرب دیدگی و... . ما قبل و بعد از تمرین جلسه خواهیم داشت و هر بازیکنی که شرایط بازی داشته باشد از او استفاده خواهیم کرد.

بازی در استادیوم شهر قدس؟

اتفاقا من دو روز پیش یک مصاحبه داشتم و گفتم یک مسئولیت هایی مثل تمرین و نتیجه و تاکتیک با من است اما یک موضوعاتی از دست من خارج است. من دوست دارم در آزادی بازی کنیم و این یک مزیت است اما وقتی آماده نیست از عهده من خارج است. فعلا امکان بازی در آزادی نیست و من آدمی نیستم که دنبال بهانه باشم و بگویم چون تماشاگر زیاد و کم بوده پس... من مسئولیت نتیجه و بازی را برعهده دارم و هرجا که باشد باید بیشترین بهره را داشته باشم. امیدوارم زودتر به آزادی برگردیم اما فعلا از عهده من خارج است.

هواداران در ایران خیلی فرصت نمیدهند به مربی، شما چه صحبتی با آنها دارید؟

یکسری تیمها در دنیا داریم در آلمان و اسپانیا و...، هواداران در اینجا حق دارند که غیر از قهرمانی چیزی نخواهند. من هم به این آگاهی دارم و میدانم پرسپولیس همیشه تیم هجومی بوده و مربیانی که می آیند باید این روحیه را داشته باشند. من و همه بازیکنانی که در این مدت اردو داشتیم همه تلاشمان را میکنیم که یک فصل بسیار خوب داشته باشیم. ما از همان بازی نخست سعی میکنیم بهترین نتایج را کسب کنیم.

تجربه اولین سرمربیگری در پرسپولیس؟

ببینید باشگاه‌های بزرگی هستند که وقتی به عنوان بازیکن یا مربی به سراغتان می آید دوست دارید آنجا بروید و پرسپولیس در ایران و آسیا اینطور است. فوتبال همیشه چالش است و مربیان و بازیکنان در تیمهای بزرگ باید آماده این شرایط باشند. مسئولیتهای بزرگ پاسخگویی بزرگ می طلبد. من از سال 2008 که مدرک بی مربیگری گرفتم و 2011 گه مدرک ای گرفتم، اماده بودم. همچنین در تیمهای پایه و چهار سال در تیم ملی بودم و سلسله مراتب راطی کردم. الان هم سعی میکنیم به مرور زمان یک پرسپولیس خوب و قوی بسازیم.

دو دستگی در رختکن در فصل گذشته، هدف شما برای برنامه ریزی رختکن چیست؟

ببینید همیشه تیمهای بزرگ دنیا به خاطر اینکه موردتوجه مطبوعات هستند، یک خبری از انها بیرون می آیند و حتی در بایرن مونیخ هم اینطور بود. اینکه رختکن ما دو تیکه و سه تیکه است... چیزی که من در این مدت دیدم، جز اتحاد نبوده است. طبیعتا همه جای دنیا اینطور بوده که بازیکنی که بازی کرده خوشحال است و بازیکنان دیگر نه. ما 30 بازی لیگ داریم و همچنین جام حذفی. ما بازیکنان جوان و آینده دار داریم و همچنین بازیکنان باتجربه و به همه وقت خواهد رسید.

