به گزارش ایلنا، بلیت‌فروشی بازی پرسپولیس مقابل فجرسپاسی در چارچوب هفته اول لیگ برتر از ساعت ۱۴:۳۰ امروز آغاز شد و در مرحله نخست، تنها دارندگان کارت هواداری پرسپولیس امکان خرید بلیت با ۵۰ درصد تخفیف را دارند.

بر اساس اعلام باشگاه، پس از گذشت سه ساعت از شروع فروش، سایر هواداران نیز می‌توانند برای تهیه بلیت اقدام کنند. قیمت بلیت جایگاه‌های عادی، شامل روبه‌رو، پشت دروازه و جایگاه بانوان ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده و بلیت‌های بخش وی‌آی‌پی با قیمت ۲۰۰ هزار تومان در دسترس قرار گرفته‌اند.

با این حال، از ساعت ۱۷:۳۰ به بعد و با آغاز مرحله عمومی فروش، قیمت بلیت‌ها برای تمام جایگاه‌ها دو برابر خواهد شد.

پرسپولیس در هفته نخست فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر، در ورزشگاه شهر قدس تهران از تیم فجرسپاسی میزبانی خواهد کرد؛ دیداری که همچون فصل گذشته، به‌دور از ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

لینک سایت بلیت فروشی:

https://footballeticket.ir/

