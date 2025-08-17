به گزارش ایلنا، با پایان همکاری امیر علی‌اکبری با سازمان ONE، این کشتی‌گیر برجسته‌ی ایرانی با عقد قراردادی جدید به سازمان ACA پیوست. نخستین آزمون او در این سازمان، رویارویی سختی با رسولف داغستانی در خاک روسیه بود؛ چالشی که علی‌اکبری با سابقه‌ی درخشانش در شکست دادن حریفان روسی در زمین خودشان به آن وارد شد.

پیش از این، او در مسابقات کشتی، اصلان بک خوشتوف روس را در خانه‌ی خودش شکست داده و مدال طلای جهانی را از آن خود کرده بود. این بار نیز در آخرین لحظات مبارزه‌ای نفس‌گیر، رسولف داغستانی را وادار به تسلیم کرد و نشان داد که همچنان در اوج قرار دارد. حالا مسیر مبارزات این قهرمان ایرانی در سازمان ACA ادامه دارد.

* تبریک می‌گویم، برد ارزشمندی را کسب کردی.

خب مسابقه سخت و حساسی بود. همیشه اولین مسابقه‌ها مهم هستند.

* کمی درباره این مسابقه توضیح می‌دهی؟

حریف قدرتمندی بود. رسولف اهل داغستان است و داغستانی‌ها که مادرزاد فنون کشتی را بلد هستند. چندین بار در این مسابقات به فینال رسیده و چندباری کمربند را برده و چند باری هم باخته ولی به نظرم خوب مبارزه کردم و از شرایطی که داشتم راضی بودم. به هر حال چند وقتی بود از مبارزه دور بودم و این خیلی به من کمک کرد.

* و البته حریف هم در خاک خودش مسابقه می‌داد.

بله رسولف داغستانی است و ما در مسکو مسابقه را برگزار کردیم. این اولین مسابقه من در سازمان ACA بود. برای تعیین رنک ما هم خیلی مهم بود.

* خیلی خوب بلدی روس‌ها را در خاک خوشان شکست بدهی.

خب چند باری شکستشان داده‌ام.

* ولی فک کنم مهمترین آنها سال 2010 در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان بود.

سال 2010 خوشتوف روس را در فینال بردم که قهرمان المپیک پکن بود اما واقعاً این مسابقات رزمی اهمیت بیشتری نسبت به کشتی دارد. هم چرخه مالی سنگین‌تری دارد، هم طرفدارانش الان با کشتی واقعاً قابل قیاس نیست.

* الان با این برد چه شرایطی پیدا کردی؟

الان وارد رنک شدم و فکر کنم با دو یا سه برد دیگر هم به کمربند برسم.

* می‌گیری؟

همیشه هدفم همین بوده که ببرم و بگیرم و باید ببینم چه پیش می‌آید. من تا بتوانم مبارزه می‌کنم.

* شاید برای همه سؤال باشد که چرا از سازمان ONE جدا شدی؟

بعد از دو شکستی که داشتم چهار بار به طور متوالی در این سازمان پیروز شدم و بعد از آن برای یک مسابقه مشکلاتی پیش آمد و این مسابقه انجام نشد و بعد هم قطع همکاری شد. حالا در سازمان ACA هستم که امیدوارم بتوانم اینجا کمربند را به دست بیاورم.

