هویسن: میراثدار جدید کروس در رئال مادرید!
ستاره جوان اسپانیایی با ۱۱۶ پاس دقیق و بازی هوشمندانه، جای خالی کروس را به خوبی پر کرده است.
به گزارش ایلنا، در بازی دوستانه اخیر رئال مادرید مقابل تیرول، دین هویسن عملکردی برجسته داشت. او علاوه بر تواناییهای دفاعی، نقش کلیدی در شروع بازی از خط دفاع نشان داد. هویسن با 116 پاس (94 درصد دقت) بیشترین تماس با توپ را در میان بازیکنان رئال داشت، بسیار جلوتر از گولر (74 پاس، 92 درصد دقت) و شوامنی (50 پاس موفق از 53). پاسهای او شامل پاسهای کوتاه، متوسط و بلند بود، که اغلب پیشرونده و خطشکن بودند و توپ را به مناطق خطرناک برای حریف میرساندند.
دقت او در پاسهای بلند (13 از 16) به رئال توانایی جابهجایی دفاع حریف را داد، قابلیتی که از زمان خداحافظی تونی کروس کمتر دیده شده بود. هویسن، ملیپوش اسپانیایی 20 ساله که ژوئن گذشته با 59 میلیون یورو از بورنموث خریداری شد، در جام جهانی باشگاهها نیز درخشید و غیبت او در نیمهنهایی مقابل پاریسنژرمن به دلیل اخراج در بازی با یوونتوس بشدت احساس شد.
ژابی آلونسو در او یک بازیکن چندوجهی یافته که مانند خودش در دوران بازی، قادر به شروع بازی و نظم دادن به خروج توپ است. این توانایی، که فصل گذشته پس از بازنشستگی کروس یک ضعف بزرگ بود، با حضور هویسن جبران شده است. سبک بازی ترکیبی او، که دفاع و خلاقیت را در هم میآمیزد، یکی از نقاط قوت رئال در فصل جدید خواهد بود که از سهشنبه مقابل اوساسونا آغاز میشود.