مدیران خودرو
اکیتیکه؛ ستاره ۹۵ میلیونی که شایستگی قیمتش را ثابت کرد!

اکیتیکه؛ ستاره ۹۵ میلیونی که شایستگی قیمتش را ثابت کرد!
نخستین فرانسوی تاریخ لیگ برتر که در اولین بازی هم گل زد و هم پاس گل داد - هوگو اکیتیکه با نمایشی خیره‌کننده، تمام شک‌ها را به تحسین تبدیل کرد.

به گزارش ایلنا، پیروزی لیورپول در هفته اول مقابل بورنموث، با عملکردی درخشان از ستاره جدید فرانسوی این تیم یعنی هوگو اکیتیکه همراه بود. پس از به ثمر رساندن یک گل زیبا در سوپرجام مقابل کریستال پالاس، اکیتیکه با به ثمر رساندن اولین گل فصل لیگ برتر و عملکرد مطلوب در جریان بازی اثبات کرد که چرا مدیران لیورپول، حاضر شده‌اند ۹۵ میلیون یورو برای این ستاره جوان هزینه کنند.

از ابتدا، هزینه هنگفت لیورپول برای جذب اکیتیکه با تردیدهایی جدی همراه بود اما این بازیکن در پست مهاجم نوک تا به اینجا نشان داده که قرمزها می‌توانند روی کیفیت او در روزهای سخت حساب باز کنند. او تبدیل به نخستین فرانسوی تاریخ لیگ برتر شد که در اولین بازی خود، یک گل و یک پاس گل را به نام خود ثبت می‌کند و پیش از این در لیورپول نیز فقط داروین نونیز در سال ۲۰۲۲ مقابل فولام، چنین آماری را در نخستین بازی خود ثبت کرده بود.

سرنوشت نونیز در لیورپول، مطابق انتظار پیش نرفت و او پس از سه فصل ناکام، در این تابستان راهی الهلال عربستان شد اما لیورپولی‌ها، سخت امیدوارند که اکیتیکه سرنوشت متفاوتی در لباس این تیم داشته باشد. توانایی اکیتیکه برای بازی در چند پست مختلف از جمله وینگر چپ و راست، باعث شده تا او بازیکن کامل‌تری به نسبت نونیز باشد و همین موضوع باعث می‌شود تا خرید الکساندر ایساک نیز، دردسری برای حضور اکیتیکه در ترکیب اصلی لیورپول ایجاد نکند.

با این حال اکیتیکه تا اینجا ثابت کرده که حتی با عدم جذب ایساک نیز، لیورپول دغدغه‌ای از بابت یک مهاجم نوک ششدانگ و گلزن ندارد.

