پروژه بازگشت به اوج؛
نقشه جدید مالی یووه برای لیگ قهرمانان اروپا
با وجود سه افزایش سرمایه ۹۰۰ میلیون یورویی در پنج سال گذشته، یوونتوس بار دیگر به دنبال جذب منابع جدید برای تقویت ترکیب تیم است.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به ماه سپتامبر، بار دیگر گمانهزنیها درباره افزایش سرمایه در باشگاه یوونتوس بالا گرفته است؛ موضوعی که اگرچه در حال حاضر تأیید رسمی نیافته، اما ریشههای آن به وضوح در تحولات مالی ماههای گذشته دیده میشود.
در تاریخ ۲۸ مارس، با تزریق ۱۵ میلیون یورو توسط سهامدار عمده (Exor)، رسماً از یک افزایش سرمایه حداقلی یاد شد که سقف آن میتواند به حدود ۱۰ درصد ارزش بازار فعلی باشگاه، یعنی چیزی بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون یورو برسد. سپس در ۳۰ ژوئن نیز عملیاتی مشابه و تزریق ۱۵ میلیون یوروی دیگر صورت گرفت. بنابراین، در صورت نهاییشدن این طرح، حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون یورو دیگر به باشگاه تزریق خواهد شد.
در این میان، جان الکان مدیر Exor، نقش پررنگی در آینده مالی یووه ایفا میکند. او نه تنها از نظر مالی، بلکه با حضور فیزیکی و حمایتهای احساسی از باشگاه، وفاداری خانوادگی خود به یوونتوس را بارها نشان داده است. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، سه افزایش سرمایه به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو صورت گرفته که ۵۷۳ میلیون آن توسط Exor تأمین شده است.
با وجود برنامه اولیه برای رسیدن به خودکفایی مالی در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷، شرایط جاری – از جمله عملکرد نهچندان درخشان بازار نقل و انتقالات و عدم تحقق برخی فروشها – این هدف را به تعویق انداخته است. با این حال، استراتژیهای اقتصادی در حال اجرا توسط دامیان کومولی، مدیر ورزشی جدید باشگاه که در ماه مه انتخاب شد، همچنان در راستای پایداری و صرفهجویی است، بدون افت کیفیت رقابتی تیم.
از سوی دیگر، یوونتوس در مسابقات جام باشگاههای جهان تا مرحله یکهشتم پیش رفت و درآمد ۲۷.۶ میلیون یورویی به دست آورد؛ رقمی که مطابق با پیشبینیهای مدیران باشگاه بود و به بهبود تراز مالی کمک کرد اما همچنان نیاز به منابع تازه مالی برای تقویت ترکیب تیم و بازگشت به سطح اول رقابتهای اروپایی، بهویژه لیگ قهرمانان اروپا، احساس میشود.
در کنار مباحث مالی، تغییراتی در هیأتمدیره باشگاه نیز در راه است. با پایان یافتن دوره سهساله اعضای کنونی، از هماکنون گمانهزنیها درباره چهرههای جدید آغاز شده است. در صدر این فهرست، نامهایی چون جورجو کیلینی، کاپیتان سابق یووه و پائولو آردوینو، مدیرعامل Tether به چشم میخورد؛ گزینههایی که میتوانند یا نماینده ریشههای فوتبالی یووه باشند یا صدای سرمایهگذاران جدید و نوین در هیأتمدیره.
در مجموع، ماه سپتامبر میتواند نقطه عطفی در مسیر بازسازی و بازگشت یوونتوس به جایگاه اصلیاش در فوتبال اروپا باشد چه از لحاظ مالی و چه از نظر ساختاری و مدیریتی.