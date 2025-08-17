آسانی دوباره در ترکیب گوانگجو؛ استقلال ناامید شد

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی که اخیراً با باشگاه استقلال قرارداد بسته، پس از غیبت در دیدارهای اخیر باشگاه گوانگجو، بار دیگر در ترکیب اصلی این تیم کره‌ای حاضر شد. این حرکت نشان می‌دهد باشگاه گوانگجو فعلاً برنامه‌ای برای فروش این بازیکن ندارد و احتمال حضور او در استقلال قبل از نقل و انتقالات زمستانی بسیار کاهش یافته است.

پیش‌تر ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، به باشگاه تأکید کرده بود که باید هر طور شده رضایت‌نامه آسانی را دریافت کنند تا وینگر پرسرعت بتواند زودتر به جمع آبی‌پوشان بپیوندد. با این حال، بازگشت آسانی به ترکیب گوانگجو مسیر انتقال او را دشوارتر کرده و به نظر می‌رسد استقلال در نیم‌فصل اول بدون حضور این خرید خارجی به میدان برود.

هواداران استقلال اکنون باید منتظر پایان نقل و انتقالات و وضعیت نهایی این بازیکن باشند، در حالی که امید دارند با رسیدن آسانی در نیم‌فصل دوم، تیم ساپینتو تقویت شود.

