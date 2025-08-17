"دفاع مثل تیم آماتور بود!"
انتقاد تند کرگر به لیورپول
بازیکن افسانهای لیورپول پس از نمایش ضعیف دفاعی در برابر بورنموث هشدار داد: "این سطح از اشتباهات در لیگ برتر غیرقابل قبول است!"
بازیکن سابق لیورپول، جیمی کرگر، پس از پیروزی ۴-۲ جمعه شب تیمش مقابل بورنموث در افتتاحیه لیگ برتر، بشدت از نمایش دفاعی تیم انتقاد کرد. بورنموث پس از عقب افتادن ۲-۰ بازی را به تساوی کشاند، اما فدریکو کیهزا در دقیقه ۸۸ گل زد و محمد صلاح با گل پایانی پیروزی را برای قرمزها تثبیت کرد.
کرگر در برنامه Sky Sports گفت: «باورنکردنی است. آرنه اسلوت این تغییرات را اعمال کرد تا چنین چیزهایی اتفاق نیفتد. عملکرد سمنیو فوقالعاده بود اما لیورپول این مشکل را دارد. چند بازیکن جلوتر از توپ بودند، شاید هشت نفر! وقتی که ۲-۱ جلو بودند؟ این نباید اتفاق بیفتد. واقعاً در این سطح شوکهکننده است. حرکت سمنیو که اینقدر دویده و شوت زده، عالی است اما کوناته کجاست؟ او واقعاً شب بدی در قلب دفاع داشت.»
کرگر همچنین افزود: «هفته گذشته در کامیونیتی شیلد هیچوقت حس نکردم لیورپول کنترل بازی را دارد. میتوان با پالاس ۲-۲ مساوی کرد، این ممکن است. اما اینکه چقدر راحت کریستال پالاس به لیورپول نفوذ کرد و امروز چقدر بورنموث میتوانست جلو بیاید، نگرانکننده است. در نیمه اول، بورنموث حداقل باید ۲-۰ جلو میافتاد. قطعاً مشکلی هست که آرنه اسلوت باید حل کند.»