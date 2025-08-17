خبرگزاری کار ایران
مهری: می‌خواهم دوستانه از پرسپولیس جدا بشوم

سعید مهری امروز در باشگاه پرسپولیس حاضر شد اما حضور وی بی نتیجه بود.

به گزارش ایلنا، سعید مهری، بازیکن پرسپولیس، در واکنش به شایعات جدایی‌اش از این تیم و مذاکره با استقلال گفت که همچنان تحت قرارداد پرسپولیس است و هیچ مذاکره‌ای با ریکاردو ساپینتو یا باشگاه استقلال نداشته. او تأکید کرد که شرایط فعلی با هاشمیان باعث آسیب به فوتبالش شده و امیدوار است مسئله به شکل دوستانه حل‌وفصل شود.

او درباره شایعات جدا شدنش از پرسپولیس و پیوستن به استقلال با سرمربی‌گری ساپینتو گفت: فعلا تحت قراردادم باشگاه پرسپولیس هستم. کسی باشگاه نبود. من آقای درویش را ندیدم. به من گفتند نیستند و وارد باشگاه نشو.

مهری درباره احتمال فسخ قراردادش توضیح داد: نیازی نیست داخل برگردم من تحت قراردادم اگر بخواهند هستیم و نخواهند هم باید توافق بشود و اگر توافق نشود تبعاتی برای باشگاه دارد که خوب نیست. ان‌شالله دوستانه حل شود.

او درباره جدی شدن بحث جدایی از پرسپولیس تاکید کرد: من با هیچ جایی صحبت نکردم و تحت قرارداد هستم. اصلا با آقای ساپینتو صحبت نکردم.

مهری درباره عدم علاقه هاشمیان به کار کردن با ۳ تا از بازیکنان تیم گفت: آقای هاشمیان از هفته پیش ظاهرا خیلی مشتاق نبود با یک سری از بازیکنان کار کند ولی اولش هیچ مشکلی نبود. الان تایم مناسبی هم نیست. ببینیم قسمت چیست. ان‌شالله همه چیز دوستانه و با روی خوش تمام شود.

او توضیح داد که این شرایط چطور روی خودش و فوتبالش تاثیر منفی می‌گذارد و گفت: صد در صد این شرایط اذیت می‌کند. فردا بازی اول لیگ است. چه بگویم.

او درباره دیداری که ده روز پیش در باشگاه داشت گفت:  بله من یک ماه پیش به باشگاه گفتم که اگر اینطور است من جدا می‌شوم حتی درخواست دادم و گفتم صحبت کنیم تا من سریع‌تر تیمم را انتخاب کنم. در این تایم یک خرده به صورت اخلاقی درست نیست ولی باز هم می‌گویم مشکلی ندارد. الان هم که آمدم کسی در باشگاه نیست.

او درباره پیشنهاداتی که دارد گفت: من با هیچ جا صحبت نکردم. از هیچ جا آفری نیست. اول باید بازیکن آزاد باشم و بعد ببینم قسمت چیست.

 

