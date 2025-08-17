چهره ایرانیِ پوستر الوحده در شب شروع لیگ
محمد قربانی در پوستر رسمی دیدار امشب الوحده برابر عجمان حاضر است.
به گزارش ایلنا، باشگاه الوحده برای اعلام «روز مسابقه» پوستر ویژهای منتشر کرد که تصویر بزرگ قربانی را در پسزمینه قرمز نشان میدهد. دیدار افتتاحیه شاگردان یونیون در لیگ برتر امارات برابر عجمان از ساعت 17:35 به وقت ایران در ورزشگاه راشد بن سعید برگزار میشود و قرار گرفتن نام و تصویر قربانی روی پوستر، معمولاً به این معناست که او در برنامههای فنی بازی جایگاه پررنگی دارد. انتخاب چهره اصلی پوستر در باشگاههای حرفهای، بیش از یک حرکت رسانهای است و اغلب سرنخی از ترکیب یا نقشهای کلیدی میدهد.
قربانی طی هفتههای اخیر در تمرینات پیشفصل الوحده آماده نشان داده و با توجه به ویژگیهای فیزیکی و بازیخوانیاش میتواند در دو نقشِ هافبک دفاعی و مدافع میانی به کمک تیم بیاید. او در میانه زمین با تکلهای بهموقع، پوششهای هوشمندانه و شروعمجددهای بلند قادر است ضرباهنگ بازی الوحده را تنظیم کند و در ضربات ایستگاهی نیز بهخاطر قد و تایمینگ مناسبش تهدید جدی برای حریف باشد. حضور یک بازیکن دوپُسته با این مشخصات، برای تیمی که میخواهد از همان هفته اول ضرباهنگ بگیرد، امتیاز مهمی است.
انتظارات از الوحده در فصل جدید بالاست و هواداران این تیم امیدوارند با ستون محکمی در مرکز زمین لیگ را آغاز کنند. نزدیک بودن نام قربانی به ترکیب اصلی، هم از طریق تمرینات و هم از طریق انتخاب او در پوستر «مچدی»، نشانهای است از اعتماد کادرفنی. باید دید هافبک ایرانی میتواند انرژی این استقبال را به زمین منتقل کند و در همان هفته نخست، مهر خود را پای بازی الوحده بزند یا نه.