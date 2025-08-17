به گزارش ایلنا، رودریگو مهاجم برزیلی رئال مادرید، در حالی وارد فصل جدید لالیگا (26-2025) می‌شود که آینده حرفه‌ای‌اش پر از پرسش و ابهام است. او که در دو فصل اخیر ستاره مادرید در لیگ بود، اکنون در کانون توجه رسانه‌ها و باشگاه‌های بزرگ اروپایی قرار دارد اما وضعیتش در برنامه‌های ژابی آلونسو، سرمربی جدید تیم، کاملاً متفاوت از دوران آنچلوتی است.

رودریگو تابستان 2019 به رئال پیوست و در دوره حضور کارلو آنچلوتی، 148 بازی از 208 مسابقه تیم را به عنوان بازیکن ثابت آغاز کرد. اما با آمدن آلونسو، شرایط تغییر کرد و او تنها در یک یا دو بازی اخیر، در ترکیب اصلی قرار گرفت؛ موضوعی که جایگاهش را در تیم به شدت تضعیف کرده است.

هرچند برخی تیم‌های بزرگ لیگ برتر انگلیس به جذب او علاقه‌مندند، خود رودریگو بر تمایلش برای ماندن در مادرید تأکید کرده است. اما در عمل به نظر می‌رسد که آلونسو او را گزینه اول خط حمله نمی‌داند و حتی در گزینه‌های بعدی هم جایگاه مشخصی ندارد. این موضوع آینده او را در جمع کهکشانی‌ها با ابهام مواجه کرده است.

عملکرد رودریگو در فصل گذشته نیز تا حدی نشانه‌ای از این وضعیت بود. او 14 گل به ثمر رساند اما از مارس 2025 تا پایان فصل گل نزد و در بازی‌های رسمی دچار قحطی گلزنی شد. هرچند در بازی دوستانه اخیر مقابل تیم اینسبروک موفق به گلزنی شد و نشان داد که هنوز توانایی دارد.

از نکات جالب توجه این است که در دو فصل گذشته، رودریگو نخستین گل رئال را در لیگ به ثمر رسانده است؛ در آگوست 2023 در سن‌مامس و سال گذشته در سون‌مویکس. این گل‌ها نمادی از اهمیت او در شروع فصل برای تیم بودند هرچند که امسال هنوز جایگاهش در ترکیب اصلی قطعی نیست. تاریخچه رئال مادرید نشان می‌دهد که ثبت اولین گل فصل در لیگ برای این تیم، افتخاری است که چند بازیکن شاخص چون جیمی لازکانو، پیرری، بنزما و رائول داشته‌اند. همچنین گرت بیل تنها بازیکنی است که موفق شده است سه فصل متوالی نخستین گل فصل را برای مادرید بزند؛ رکوردی که رودریگو می‌تواند با تکرار عملکردش در فصل جاری به آن برسد.

با وجود تمامی این مسائل، رودریگو در دوراهی مهمی قرار گرفته است؛ آیا او خواهد توانست جایگاه از دست رفته را بازپس گیرد و به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی رئال ادامه دهد یا این فصل نقطه پایانی بر دوران درخشش او در مادرید خواهد بود؟ پاسخ این سؤالات در عملکرد او در هفته‌های پیش رو و تصمیمات باشگاه مشخص خواهد شد.

