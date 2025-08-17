خبرگزاری کار ایران
پیکان با پست زیبا برای اولین بازی لیگ برتر آماده شد

پیکان با پست زیبا برای اولین بازی لیگ برتر آماده شد
پیکان تهران با انتشار پستی جذاب برای مصاف هفته نخست لیگ برتر مقابل ذوب‌آهن آماده می‌شود.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان تهران که فصل گذشته موفق به صعود از لیگ یک به لیگ برتر شد، با انتشار یک پست جالب و زیبا در صفحه رسمی باشگاه، آغاز فصل جدید را اعلام کرد. 

اولین دیدار پیکان در هفته نخست لیگ برتر روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. مسابقه ساعت ۱۹:۱۵ آغاز شده و به‌صورت زنده از شبکه استانی اصفهان پخش می‌شود. سرمربی تیم، سعید دقیقی، با تمرینات فشرده تلاش دارد شاگردانش را برای این مصاف آماده کند.

