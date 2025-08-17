داور بازی تراکتور استقلال مشخص شد

خبرگزاری کار ایران
داوران بازی های روز سه‌شنبه از هفته اول رقابت های لیگ برتر کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران روز سه‌شنبه از هفته نخست لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴

*تراکتور تبریز - استقلال تهران
داور: پیام حیدری کمک‌ها: علی احمدی، حسین مرادی و علی بای ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم

*چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
داور: موعود بنیادی فرد کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و حسین امیدی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: امیر ایار

*استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین
داور: سیدرضا مهدوی کمک: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و احسان اکبری ناظر: محسن قهرمانی

*ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان
داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: سید یعقوب حجتی، وحید سیفی، ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAE: وحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی

 

انتهای پیام/
