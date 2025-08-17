به گزارش ایلنا، در فاصله کمتر از یک سال تا شروع رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، وضعیت نه‌چندان مناسب آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران شرایط اردویی تیم امیر قلعه‌نویی را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود عدم تمایل کادر فنی به حضور در تورنمنت کافا، شرایط سخت فعلی کشور و در دسترس نبودن رقبای تدارکاتی باکیفیت باعث شده تا تیم ملی فوتبال ایران، هیچ گزینه‌ای بجز حضور در تورنمنت کافا برای مسابقات ماه شهریور نداشته باشد. تاکنون نیز مسابقه تدارکاتی دیگری بجز دیدار با روسیه در ماه مهر قطعی نشده اما نگرانی‌ها در خصوص شرایط تیم ملی، تنها محدود به شرایط اردویی و آماده‌سازی تیم پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ نیست؛ چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از ترکیب تیم ملی، از آمادگی بالایی برخوردار نیستند و این موضوع می‌تواند تأثیر منفی جدی‌ای روی تدارکات تیم ملی داشته باشد.

معمای جانشین بیرانوند

محرومیت علیرضا بیرانوند برای مسابقات ملی پیش رو تأیید شده و دروازه‌بان شماره یک تیم ملی، حداقل ۷ بازی تیم ملی در جریان مسابقات تدارکاتی پیش از جام جهانی را از دست خواهد داد و معلوم نیست که امیر قلعه‌نویی، به کدام دروازه‌بان برای حضور در این ۷ مسابقه اعتماد می‌کند. سیدحسین حسینی و پیام نیازمند، بیشترین شانس را برای حضور در دروازه تیم ملی در غیاب بیرانوند دارند اما سؤال اینجاست که آیا تدارکات بدون حضور دروازه‌بان اصلی تیم ملی، می‌تواند قدم خوبی برای حضور قدرتمند در جام جهانی باشد؟

مدافعین نیمکت‌نشین

لیگ برتر ایران در حالی آغاز می‌شود که سه گزینه اصلی امیر قلعه‌نویی برای پست دفاع راست که روی آنها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری شده، برای حضور ثابت در ترکیب تیم خود با چالش مواجهند. صادق محرمی کار سختی برای حضور در ترکیب ثابت تراکتور با توجه به بازی‌های خوب دانیال اسماعیلی‌فر در فصل گذشته دارد و صالح حردانی نیز در تیم استقلال، رامین رضاییان را جلوتر از خود می‌بیند. در بین نامزدهای حضور در ترکیب تیم ملی برای پست دفاع راست، آریا یوسفی تنها بازیکنی است که می‌توان حضور ثابت در ترکیب تیم باشگاهی‌اش را تضمین داد که او نیز تجربه ملی کافی را در طول مسابقات مقدماتی پیدا نکرده است.

گزینه‌های محدود خط میانی

در حالی که با صحبت‌های قلعه‌نویی باید پرونده بازگشت احمد نوراللهی به تیم ملی را بسته شده بدانیم، حالا مصدومیت محمد کریمی از ناحیه رباط صلیبی و غیبت شش ماهه او گزینه‌های تیم ملی در خط میانی را محدود کرده است. سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی و سامان قدوس که هر سه شاغل در لیگ فوتبال امارات هستند، حالا تبدیل به تنها گزینه‌های قلعه‌نویی در خط میانی به عنوان هافبک تدافعی شده‌اند و این موضوع، کار تیم ملی ایران برای تغییر مثبت در سبک بازی تیم را دشوار می‌کند. بازیکنانی چون حسین‌نژاد و رزاق‌نیا نیز در مسابقات اخیر، چندان نتوانسته‌اند رضایت قلعه‌نویی را جلب کنند و احتمالاً در طول یک سال آینده نیز شاهد حضور مهدی طارمی در خط میانی برای پر کردن جای خالی یک هافبک بازیساز و مؤثر در ترکیب تیم ملی باشیم.

فقط یک گزینه برای وینگر راست

شرایط بازیکنان تهاجمی سمت راست تیم ملی ایران نیز جای تعریفی ندارد. علی قلی‌زاده که در نیم‌فصل دوم لیگ فصل گذشته لهستان عملکرد خوبی داشت، به تازگی زانوی خود را به تیغ جراحان سپرده و سه ماه از میادین دور خواهد بود. دوری سه ماهه او از میادین به این معناست که قلی‌زاده نه تنها در کافا، بلکه در اردوهای تدارکاتی ماه مهر و آبان تیم ملی نیز غایب خواهد بود. در کنار قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش نیز از آمادگی لازم برای حضور در ترکیب تیم ملی دور شده و پس از جدایی از هیرنفین، هنوز باشگاه جدید خود را پیدا نکرده است. اتفاقی که فصل گذشته هم برای کاپیتان تیم ملی رخ داد و باید دید آیا امیر قلعه‌نویی او را بار دیگر بدون تیم دعوت می‌کند یا خیر. با این شرایط، محمدمهدی محبی تنها گزینه قابل اتکای تیم ملی ایران در سمت راست خط حمله است که در دو مسابقه مقدماتی جام جهانی مقابل قطر و کره شمالی هم به او اعتماد شد. محبی اما به دلیل درگیری در مسابقات لیگ امارات، احتمالاً نتواند ایران را در دو مسابقه ابتدایی کافا همراهی کند.

زوج طلایی، دور از شرایط آرمانی

بهترین و مؤثرترین بازیکن خط حمله ایران یعنی مهدی طارمی، حالا مدت‌هاست که به طور انفرادی آمادگی بدنی خود را حفظ می‌کند و تا زمان پیوستن به یک تیم اروپایی، جایی در تمرینات گروهی یک باشگاه ندارد. اگر طارمی نتواند تا روز ۷ شهریور تیم جدید خود را پیدا کند، با سه ماه غیبت در تمرینات گروهی یک تیم حرفه‌ای در اردوی تیم ملی فوتبال ایران شرکت خواهد کرد که به هیچ وجه خبر خوبی برای امیر قلعه‌نویی نیست. از سویی دیگر سردار آزمون که به تازگی برنده توپ طلای فوتبال امارات شده، به دلیل مصدومیت در کافا و احتمالاً در بازی‌های تدارکاتی ماه مهر غایب خواهد بود تا او هم بخش مهمی از اردوی آماده‌سازی تیم ملی را از دست بدهد. به نظر می‌رسد که با تمام این شرایط، تیم ملی با ترکیبی متفاوت و کاملاً دور از آنچه در جام جهانی می‌بینیم در مسابقات تدارکاتی شرکت می‌کند که این موضوع، چالشی بزرگ برای امیر قلعه‌نویی و تیمش محسوب می‌شود.

