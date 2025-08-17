چادرملو و بحران میزبانی؛ شش هفته دور از خانه
چادرملو اردکان در آغاز لیگ بیستوپنجم به دلیل نداشتن زمین مناسب، شش بازی نخست خود را بیرون از خانه برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، چادرملو اردکان در بیست و چهارمین دوره لیگ برتر روزهای خوبی را سپری کرد و در نهایت توانست بدون دغدغه و اما و اگر این دوره از رقابتها را با عملکرد خوبی پشتسر بگذارد.این تیم به عنوان اولین تجربه حضور در لیگ حرفهای فوتبال کشورمان توانست با کسب ۳۴ امتیاز در جایگاه دهم قرار بگیرد. بعد از پایان این رقابتها، اردکانیها همچنان این فرصت را در اختیار سعید اخباری گذاشتند تا بتواند در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال نیز روی نیمکت چادرملو باشد.
اخباری و شاگردانش این روزها در تلاش هستند خود را به بهترین شکل آماده کنند تا باز هم بتوانند نتایج خوبی کسب کنند. اما چادرملو هم مثل خیلی از تیمهای لیگ برتری از نداشتن زمین مناسب رنج میبرد، به طوری که فعلاً آنطور که شنیده میشود، شش بازی این تیم که اتفاقاً زمان مناسبی برای کسب امتیازات است، باید خارج از خانه برگزار شود.
چادرملو اردکان در اولین هفته بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال باید به مصاف فولاد خوزستان برود و در حالی که میزبان این بازی است، اما نمیتواند در اردکان از میهمان خود میزبانی کند.در دومین هفته شاگردان اخباری میهمان قزوینیها خواهند بود و باید به مصاف شمسآذر قزوین بروند. در هفته سوم این تیم بازهم میزبان هست و نیست! و در حالی که طبق برنامه باید از ملوان در اردکان میزبانی کند، باز هم خارج از خانه بازی میکند.
این وضعیت مقابل تیمهای پرسپولیس، پیکان و استقلال هم رقم خواهد خورد و شاگردان اخباری در شش هفته نخست باید بیرون از خانه خودشان به میدان بروند.این برنامهای است که تا حالا چیده شده اما ظاهراً اردکانیها خیلی دوست ندارند در پایتخت به مصاف حریفان بروند و در تلاش هستند بازیهای خانگی خود را در شهری خارج از تهران برگزار کنند.
سعید اخباری در اینباره میگوید: «در تلاش هستیم حداقل بازیهایی که میزبان هستیم را در خارج از تهران از حریفان خود میزبانی کنیم. حضور ما در تهران برای ما دردسرساز خواهد بود. به هر حال برایمان بسیار مهم است که تیم کمتر خسته شود و کمتر مسافت طی کنیم. از طرف دیگر باید ببینیم چقدر میتوانیم موفق باشیم و این موضوع را باید مدیریت کنیم. اینکه شش هفته میزبان نباشیم برایمان سخت خواهد بود و انرژی زیادی از تیم خواهد گرفت.»
این اتفاق در حالی رخ میدهد که به نظر میرسد اردکانیها بیش از هر چیزی، نگران بازی در هفتههای چهارم و ششم هستند.چادرملو اردکان در هفته چهارم میزبان است و باید از پرسپولیسیها میزبانی کند، اما اگر قرار باشد در تهران بازی کنند، آنوقت نهتنها میزبانی را از دست میدهد بلکه باید در خانه حریف بازی کند.
این موضوع برای هفته ششم هم همینطور است یعنی چادرملو طبق برنامه باید در اردکان از استقلال میزبانی کند اما اگر بخواهد در پایتخت بازی کند، باز هم حریفش میزبان میشود.هر چند این روزها خیلی از تیمها با معضل نداشتن زمین برای بازی روبهرو هستند اما به نظر میرسد چادرملو بیش از دیگران نگران این موضوع است و اردکانیها در تلاش هستند به هر طریقی شده بخشی از این معضل را حل کنند.