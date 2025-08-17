میلاد محمدی همچنان گزینه بی رقیب در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در شرایطی که پرسپولیس خود را برای آغاز فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر آماده می‌کند، میلاد محمدی بار دیگر تنها مدافع تخصصی تیم در پست دفاع چپ خواهد بود. با جدایی وحید امیری از فهرست سرخ‌پوشان، کادر فنی پرسپولیس گزینه‌ای برای ایجاد رقابت در این جناح ندارد و محمدی عملاً بدون جانشین، فصل را آغاز خواهد کرد.

مدافع ۳۰ ساله تیم ملی فصل گذشته عملکردی پرفراز و نشیب داشت و در برخی مقاطع با انتقاداتی مواجه شد، اما تجربه بالای بین‌المللی او باعث شد در اغلب مسابقات مهره ثابت ترکیب باشد. حالا در دومین سال حضورش در جمع سرخ‌ها، انتظار می‌رود نقش پررنگ‌تری در ترکیب وحید هاشمیان ایفا کند.

از سوی دیگر، سال منتهی به جام جهانی اهمیت ویژه‌ای برای بازیکنان ملی‌پوش دارد. محمدی که سابقه حضور در دو دوره از رقابت‌های جام جهانی را دارد، می‌داند که درخشش در ترکیب پرسپولیس می‌تواند جایگاهش در تیم ملی را برای حضور در رقابت‌های ۲۰۲۶ تثبیت کند.

با توجه به ترکیب فعلی و نبود رقیب مستقیم، محمدی یکی از بازیکنان کلیدی پرسپولیس در فصل پیش‌رو خواهد بود؛ بازیکنی که مأموریت سختی برای حفظ جایگاهش در باشگاه و تیم ملی در پیش دارد.

