دو صندلی تاثیرگذار اما خالی در استقلال برابر تراکتور

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال لیگ بیست و پنجم را بدون حضور سرمربی و سرپرست خود روی نیمکت، شروع خواهد کرد. در شرایطی که آبی‌پوشان باید مأموریت خود در فصل جدید را مقابل تراکتور استارت بزنند، حالا نه تنها سرمربی خود را دراختیار ندارند بلکه بیژن طاهری سرپرست آبی‌ها دومین محروم کلیدی آنها در هفته اول خواهد بود. موضوعی که حالا هواداران استقلال را نگران کرده و شرایطی به وجود آورده که شاید کار آبی‌پوشان مقابل تراکتور پرمهره آن هم در تبریز سخت‌تر از قبل شود.

با شروع فصل جدید لیگ برتر، بحران‌ها در استقلال همچنان ادامه دارد؛ ساپینتو، سرمربی تیم که محرومیتی 4 ماهه از دوران قبلی سرمربیگری‌اش در استقلال به یادگار دارد، با وجود تلاش‌ها برای کاهش یا بخشش محرومیتش، به بن‌بست خورده است و حالا لیگ را با عدم حضور روی نیمکت تیمش شروع خواهد کرد.

این یعنی او نمی‌تواند روی نیمکت تیم بنشیند و همانند دیدار سوپرجام، باید شاگردانش را از روی سکوها تماشا کند؛ اتفاقی که قطعاً روحیه تیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بیژن طاهری که به تازگی جانشین ایمان عالمی به عنوان سرپرست باشگاه شده است، شرایط پیچیده‌تری برای تیم به وجود آورده است. طاهری دو فصل قبل، زمانی که سرپرست تیم لیگ دویی کویرمقوا بوده، با دو جلسه محرومیت مواجه شده که یک جلسه آن هنوز باقی مانده و حالا سهم استقلال شده است تا حالا آبی‌ها با دو محروم کلیدی به استقبال لیگ بیست و پنجم بروند.

در چنین شرایطی گفته می‌شود که وظایف سرپرستی طاهری به خسرو حیدری محول شده و امور مربیگری هم به نونو میگل مورایس دستیار ساپینتو واگذار خواهد شد. قطعاً نبود سرمربی و سرپرست روی نیمکت، حتی با وجود دستیاران ساپینتو، می‌تواند در لحظات حساس مسابقه موجب اختلال در تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی، تعویض‌ها و مدیریت فشار بازی ‌شود و استقلال را در شرایطی شکننده مقابل تراکتور آماده قرار می‌دهد. در نهایت، هفته اول لیگ بیست و پنجم برای استقلال، نه تنها شروع رقابت‌های رسمی است، بلکه آزمونی جدی برای غلبه بر بحران‌ها هم محسوب می‌شود. البته که این ماجرا از قبل قابل پیش‌بینی بود و مدیران استقلال به رغم اینکه از محرومیت 4 ماهه مرد پرتغالی آگاه بودند، روی انتخاب او پافشاری کردند، پس حالا هم باید جور انتخاب خود را بکشند.

با توجه به غیبت طاهری احتمال می‌رود که خسرو حیدری وظایف سرپرستی را روی نیمکت استقلال به انجام برساند.

البته مسائل فنی را دستیار اول پرتغالی ساپینتو انجام خواهد داد و سرمربی استقلال از روی سکوها با او در ارتباط خواهد بود.

