گزینههای خارجی پرسپولیس همچنان در ابهام
در فاصله 24 ساعت مانده تا شروع فصل جدید، همچنان وعده جذب دو بازیکن خارجی دیگر توسط این تیم محقق نشده است.
به گزارش ایلنا، هفته قبل وقتی هواداران پرسپولیس به فعالیت نقل و انتقالاتی اعتراض کردند سخنگوی باشگاه در برنامه فوتبال برتر اعلام کرد دو خرید خارجی تا آخر هفته انجام خواهد شد اما آخر هفته آمد و رفت و خبری از بازیکنان جدید نشد. در روزهای گذشته اسامی مختلفی از گزینههای خارجی باشگاه برای حضور در خط حمله به گوش رسید اما به نظر نمیرسد مذاکره با آنها یا یکی از آنها آنقدر پیش رفته باشد که جذب بازیکن جدید در این خط را جدی دانست.
در واقع به نظر میرسد بار دیگر پروژههای نقلوانتقالاتی باشگاه پرسپولیس به دلایل مختلف به بنبست خورده است. این اتفاق در حالی میافتد که وحید هاشمیان صراحتاً اعلام کرد سه بازیکن میخواهد (احتمالاً در دفاع میانی، دفاع چپ و نوک حمله) اما تا زمانی که باشگاه بازیکنان جدیدی جذب نکند، درباره نفرات مازاد تصمیمگیری نخواهد کرد و این یعنی به احتمال زیاد بازی هفته اول سرخها در حالی برگزار میشود که نواقص اسکواد تیم برطرف نشده و شاید حتی این تیم ناقص با ماجرای ثبت نشدن قراردادها، ناقصتر هم باشد!
به هر حال به نظر میرسد باشگاه پرسپولیس کار خرید بازیکنان جدید را با طمأنینه پیش میبرد چرا که برعکس هواداران، هیچ فشاری از سوی سرمربی تیم در این مورد وجود ندارد، تا جایی که هاشمیان در مصاحبه اخیرش تأکید کرد اگر بازیکن نگرفتیم با همین نفرات تا نیمفصل پیش میرویم!
البته پنجره نقل و انتقالاتی تابستان معمولاً تا 31 آگوست(10 شهریور) باز است و بعضاً اتفاقات مهمی در آخرین روزها یا ساعات نقل و انتقالاتی میافتد و همانطور که پیشبینی میشد شاید اتفاقات مهمی بعد از بازی هفته دوم با سپاهان و در تعطیلی لیگ رخ دهد.
این طمأنینه و انفعال البته ناشی از تجربیات تلخ گذشته هم هست و پرسپولیس نمیخواهد بازیکنانی را به خدمت بگیرد که خیلی زود از جذب آنها پشیمان شود. این نکتهای است که هاشمیان هم روی آن تأکید دارد و نسبت به خریدها و هزینه جذبشان متناسب با کیفیت بازیکنان حساسیت بالایی نشان داده است.
اما مسأله خریدها در شرایطی مسکوت مانده که در سوی مقابل ماجرای مازادها هم گره خورده است، تا جایی که شنیده شد دورسون ماندنی شده و سعید مهری که از مس رفسنجان پیشنهاد دارد، فعلاً بدون مشکل تمرین میکند. این مسأله در مورد وحید امیری حساسیت بیشتری هم دارد اما تا زمانی که خرید جدیدی انجام نشود، آنها مجبور به جدایی نخواهند شد.