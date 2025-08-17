آخرین وضعیت وحید امیری در پرسپولیس

به گزارش ایلنا،

اسماعیل کارتال هم می‌خواست وحید امیری را کنار بگذارد اما کم‌کم راضی به ادامه همکاری با او شد و در نهایت قرارداد این بازیکن یک فصل دیگر تمدید شد اما حالا اوضاع در مورد این بازیکن حاد شده و جلوتر از دورسون و مهری به در خروجی نزدیک شده است.

در روزهای اخیر وحید هاشمیان از وحید امیری در پست مدافع چپ استفاده کرده بود و از عملکرد این بازیکن در این پست رضایت نداشت. وحید امیری هم در جلسه‌ای اختصاصی با وحید هاشمیان رسماً به او گفته که پست تخصصی‌اش وینگر است و به همین دلیل کارایی مطلوبی در پست دفاع چپ ندارد. سرمربی پرسپولیس به همین خاطر به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده از آنجا که پست تخصصی امیری وینگر است و این تیم هم تعداد زیادی بازیکن در این پست دارد، نیازی به وحید امیری ندارد.

وحید امیری که در پایان فصل در لیست مازاد بود، بعد از کش و قوس‌های فراوان قراردادش تمدید شد و حالا نتوانسته نظر وحید هاشمیان را از نظر فنی جلب کند. با این شرایط باید دید در روزهای آینده چه سرنوشتی برای امیری رقم خواهد خورد.

در تازه‌ترین اتفاق، هاشمیان در مراحل پایانی تمرینات پرسپولیس، وحید امیری را از سایر بازیکنان جدا و به این بازیکن تأکید کرده است به تمرینات انفرادی پشت دروازه بپردازد، تصمیمی که با تعجب سایر بازیکنان همراه شده است و ظاهراً هاشمیان قصد دارد با این کار به این بازیکن بفهماند که در تفکرات او جایی ندارد. این در حالی است که امیری به تازگی قرارداد خود با این باشگاه را به مدت یک فصل تمدید کرده است.

همچنین باشگاه پرسپولیس که به تازگی 10 درصد از مطالبات بازیکنان خود را پرداخت کرده، به وحید امیری هیچ پولی پرداخت نکرده است، اقدامی که به نظر می‌رسد همراستا با تصمیم هاشمیان برای کنار گذاشتن این بازیکن باشد.

در مقابل این اتفاقات، شنیده می‌شود وحید امیری تصمیم گرفته است تا پایان فصل در پرسپولیس بماند و به نزدیکان خود اعلام کرده با این برخوردها به هیچ وجه حاضر به جدایی از پرسپولیس نیست و طبق قراردادش تا پایان فصل در جمع سرخپوشان خواهد ماند. این در حالی است که امیری از یکی، دو تیم لیگ برتری از جمله چادرملو پیشنهاد جدی دارد، اما به هیچ وجه حاضر به فسخ قراردادش با پرسپولیس نیست.

