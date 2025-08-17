برنامه دو هفته ابتدایی آبی های پایتخت در لیگ برتر

به گزارش ایلنا،باشگاه استقلال برنامه دو بازی ابتدایی خود در لیگ برتر را مشخص کرد. طبق این برنامه، آبی‌پوشان در هفته نخست باید در تبریز به مصاف تراکتور بروند.

ماجرای این دیدار از آنجا جنجالی شد که کمیته انضباطی تراکتور را به برگزاری اولین بازی خانگی خارج از تبریز محکوم کرده بود، اما پس از اعتراض‌های متعدد، کمیته استیناف در نهایت اجازه داد این مسابقه در تبریز و ورزشگاه بنیان‌دیزل برگزار شود؛ البته بدون حضور تماشاگران.

استقلال نسبت به این تصمیم اعتراض کرد، اما سازمان لیگ محل برگزاری را قطعی کرد. به این ترتیب، شاگردان ساپینتو هفته نخست در ورزشگاه بنیان‌دیزل و نه یادگار امام تبریز به میدان می‌روند. این موضوع در حالی رقم خورد که استقلال امیدوار بود بازی خارج از تبریز برگزار شود، اما در نهایت باید در خانه تراکتور، هرچند بدون تماشاگر، به میدان برود.

برای هفته دوم هم استقلال میزبان ذوب‌آهن خواهد بود. در هفته‌های اخیر شایعاتی درباره برگزاری بازی‌های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه تختی یا شهر قدس مطرح شده بود.

سرخابی‌ها با میزبانی در تختی مخالفت کردند و سرانجام باشگاه استقلال اعلام کرد که دیدار با ذوب‌آهن در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود. بدین ترتیب، فعلاً این ورزشگاه که پیکان هم ادعای مالکیت آن را دارد، میزبان بازی‌های خانگی دو تیم بزرگ پایتخت خواهد بود.

