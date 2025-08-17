به گزارش ایلنا،خبری توسط یکی از روزنامه‌های ورزشی مبنی بر حذف پست نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج فارس منتشر گردید که باعث شد باشگاه استقلال به صورت رسمی به این موضوع واکنش نشان داده و این خبر را تکذیب کند.

در متن اطلاعیه استقلال آمده است:

در ساعات گذشته اخباری با هدف بر هم زدن آرامش باشگاه در روزهای پایانی نقل و انتقالات بازیکنان منتشر شد.

اخباری که اخیرا مبنی بر ایجاد تغییرات در نمایندگی تام الاختیار هلدینگ در این باشگاه در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است، کذب محض و در راستای حاشیه سازی برای تیمی است‌ که با تکمیل اسکواد در طی چند روز پایانی نقل و انتقالات خود را برای فصلی متفاوت آماده می‌کند.

به اطلاع هواداران محترم باشگاه استقلال می‌رساند که این خبرسازی، غیر واقعی بوده و در حال حاضر هیچ تغییری در رویکرد سهامداران و هولدینگ در این خصوص صورت نپذیرفته است.

دکتر علی تاجرنیا همچنان به عنوان نماینده تام الاختیار گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال و سرپرست مدیرعاملی باشگاه فعالیت می‌کند و هیچ تغییری در مأموریت‌های وی صورت نگرفته است.

از رسانه‌های گروهی انتظار می‌رود اخبار رسمی باشگاه را صرفاً از طریق منابع رسمی استقلال دنبال کنند و از انتشار گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیر واقعی که موجب برهم خوردن آرامش باشگاه می‌شود، خودداری نمایند.

خوشبختانه در پایان امروز نشست مجازی خوبی بین دکتر تاجرنیا رییس هیات مدیره، مهندس فریدونی عضو هیات مدیره ‌و کمیته نقل و انتقالات باشگاه، ریکاردو ساپینتو سرمربی و کلارنس سیدورف مشاور مدیرعامل باشگاه انجام شد و ضمن بررسی آخرین اخبار نقل و انتقالات، بر همدلی و همگرایی بیشتر کادر مدیریتی و فنی باشگاه تاکید شد.

