مایورکا 0 - بارسلونا 3 ؛ شروع قاطعانه فلیک

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته نخست فصل جدید لالیگا (26-2025) و از ساعت 22 امشب (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در دیداری خارج از خانه به مصاف مایورکا رفت و به پیروزی 3 بر صفر رسید.

رافینیا (7)، فران تورس (23) و لامین یامال (4+90) گلزنان بلوگرانا در این بازی بودند.

مایورکا در این دیدار 2 بازیکن خود به نام‌های متنو مورلانس و ودات موریقی را در فاصله‌ای چند دقیقه‌ای (33 و 39) به دلیل دریافت کارت قرمز از دست داد و 9 نفره به ادامه بازی پرداخت.

بازی‌های شب دوم لالیگا با دو دیدار در حال برگزاری بین آلاوس - لوانته و والنسیا - رئال سوسیه‌داد پایان می‌یابد و فردا (یکشنبه) با برگزاری سه دیدار دیگر ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/