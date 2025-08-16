مایورکا 0 - بارسلونا 3 ؛ شروع قاطعانه فلیک
تیم فوتبال بارسلونا بازی هفته نخست خود در رقابتهای لالیگا را به پیروزی پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته نخست فصل جدید لالیگا (26-2025) و از ساعت 22 امشب (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در دیداری خارج از خانه به مصاف مایورکا رفت و به پیروزی 3 بر صفر رسید.
رافینیا (7)، فران تورس (23) و لامین یامال (4+90) گلزنان بلوگرانا در این بازی بودند.
مایورکا در این دیدار 2 بازیکن خود به نامهای متنو مورلانس و ودات موریقی را در فاصلهای چند دقیقهای (33 و 39) به دلیل دریافت کارت قرمز از دست داد و 9 نفره به ادامه بازی پرداخت.
بازیهای شب دوم لالیگا با دو دیدار در حال برگزاری بین آلاوس - لوانته و والنسیا - رئال سوسیهداد پایان مییابد و فردا (یکشنبه) با برگزاری سه دیدار دیگر ادامه خواهد یافت.