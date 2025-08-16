خبرگزاری کار ایران
منچسترسیتی 4 - ولورهمپتون 0 ؛ استارت پرگل سیتیزن ها
تیم فوتبال منچسترسیتی مقابل ولورهمپتون جشنواره گل به راه انداخت.

به گزارش ایلنا، پیروزی پُرگل تیم فوتبال منچسترسیتی در اولین بازی فصل جدید لیگ برتر (26-2025) پایان‌بخش رقابت‌های روز دوم هفته نخست بود؛ جایی که شاگردان پپ گواردیولا از ساعت 20 امشب (شنبه) در خانه ولورهمپتون به میدان رفت و به پیروزی قاطع 4 بر صفر رسید.

تیجانی ریندرز (37)، ارلینگ هالند (34 و 61) و رایان چرکی (81) برای سیتی‌زن‌ها در این بازی گلزنی کردند.

از نکات جالب این دیدار؛ علاوه بر بریس هالند، گلزنی دو شاگرد جدید گواردیولا یعنی ریندرز و چرکی در نخستین حضور رسمی‌شان برای سیتی بود. این دو به ترتیب از میلان و لیون به سمت آبی شهر منچستر پیوستند.

ادامه رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر فردا (یکشنبه) با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری می‌شود که در مهمترین بازی؛ منچستریونایتد از ساعت 19 در ورزشگاه خانگی خود اولدترافورد پذیرای آرسنال خواهد بود.

 

