به گزارش ایلنا، فرزین گروسیان دروازه‌بان اول این فصل گل گهر سیرجان با عملکرد خوب خود در بازی های پیش فصل اعتماد مهدی تارتار را برای حفظ قفس توری این تیم جذب کرده تا در فصل پیش رو تیم سیرجانی خیالش از دروازه خود راحت باشد.

فرزین گروسیان که در اخرین بازی دوستانه گل گهر توانست پنالتی تیم حریف را مهار کند تا روند آمادگی خود را برای شروع فصل جدید به رخ بکشد و به این شکل مهدی تارتار را هم امیدوار کند.

گروسیان که فصل قبل عملکرد مناسبی در رقابت با محمدرضا اخباری برای حضور در ترکیب این تیم در دیدارهایی که به میدان رفت و فرصت بازی یافت از خودش به جا گذاشت، با توجه به انتظاری که مهدی تارتار از کارهای خود دارد، امیدوار است در اولین بازی فصل نمایش بی‌نقصی برای حفظ دروازه این تیم به جا بگذارد.

باید دید این دروازه‌بان گیلانی قادر خواهد بود در جدال سخت مقابل آلومینیوم اراک در مسیر کسب نتیجه تیمش، مانع از کامیابی حریف برای گلزنی شود یا خیر.

