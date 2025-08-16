خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام های معنادار آسانی در فضای مجازی!

پیام های معنادار آسانی در فضای مجازی!
کد خبر : 1674449
لینک کوتاه کپی شد.

یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، با انتشار پست و استوری جدید در صفحه اینستاگرامش پیام‌های انگیزشی و امیدبخش برای هوادارانش فرستاد، هرچند هنوز مجبور است تا زمستان در گوانگجو بازی کند.

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، که به‌تازگی به‌عنوان خرید جدید آبی‌پوشان معرفی شد، همچنان طبق قرارداد با تیم گوانگجو در لیگ کره جنوبی حضور دارد و تا پنجره نقل و انتقالات زمستانی امکان پیوستن به استقلال را ندارد.یاسر آسانی در تازه‌ترین فعالیت‌های خود در اینستاگرام، استوری‌ای با متن «احساسات مهم نیست، فقط گل‌ها» پیام های معنادار آسانی در فضای مجازی!و پستی با مضمون «آنها من را نادیده گرفتند، اما خدا نه» منتشر کرده است.

پیام های معنادار آسانی در فضای مجازی!این پیام‌ها انگیزه و تمرکز بالای او برای موفقیت و گلزنی را نشان می‌دهد و به هواداران استقلال امید می‌دهد که با وجود تأخیر در حضورش در تهران، آسانی با انرژی و انگیزه زیاد به جمع آبی‌پوشان خواهد پیوست.

این اقدام آسانی، که پس از انتشار پست و استوری‌های قبلی درباره انتقالش به استقلال انجام شده، امیدواری هواداران را برای حضور پرانرژی و تأثیرگذار او در نیم‌فصل دوم افزایش داده است. با توجه به مذاکرات طولانی استقلال با باشگاه گوانگجو، هنوز زمان دقیق حضور آسانی در تهران مشخص نیست، اما هواداران امیدوارند با شروع پنجره زمستانی، وینگر آلبانیایی بتواند برنامه‌های تاکتیکی ریکاردو ساپینتو را تقویت کند.

تا آن زمان، تنها چیزی که باقی می‌ماند، انتظار برای تحقق یکی از مهم‌ترین نقل و انتقالات فصل و دنبال کردن فعالیت‌های انگیزشی آسانی در شبکه‌های اجتماعی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور