پیام های معنادار آسانی در فضای مجازی!

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، که به‌تازگی به‌عنوان خرید جدید آبی‌پوشان معرفی شد، همچنان طبق قرارداد با تیم گوانگجو در لیگ کره جنوبی حضور دارد و تا پنجره نقل و انتقالات زمستانی امکان پیوستن به استقلال را ندارد.یاسر آسانی در تازه‌ترین فعالیت‌های خود در اینستاگرام، استوری‌ای با متن «احساسات مهم نیست، فقط گل‌ها» و پستی با مضمون «آنها من را نادیده گرفتند، اما خدا نه» منتشر کرده است.

این پیام‌ها انگیزه و تمرکز بالای او برای موفقیت و گلزنی را نشان می‌دهد و به هواداران استقلال امید می‌دهد که با وجود تأخیر در حضورش در تهران، آسانی با انرژی و انگیزه زیاد به جمع آبی‌پوشان خواهد پیوست.

این اقدام آسانی، که پس از انتشار پست و استوری‌های قبلی درباره انتقالش به استقلال انجام شده، امیدواری هواداران را برای حضور پرانرژی و تأثیرگذار او در نیم‌فصل دوم افزایش داده است. با توجه به مذاکرات طولانی استقلال با باشگاه گوانگجو، هنوز زمان دقیق حضور آسانی در تهران مشخص نیست، اما هواداران امیدوارند با شروع پنجره زمستانی، وینگر آلبانیایی بتواند برنامه‌های تاکتیکی ریکاردو ساپینتو را تقویت کند.

تا آن زمان، تنها چیزی که باقی می‌ماند، انتظار برای تحقق یکی از مهم‌ترین نقل و انتقالات فصل و دنبال کردن فعالیت‌های انگیزشی آسانی در شبکه‌های اجتماعی است.

