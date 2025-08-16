تاتنهام 3 - برنلی صفر؛ شروع پرقدرت اسپرزها

به گزارش ایلنا، در روز دوم هفته نخست لیگ برتر انگلیس؛ عصر امروز (شنبه) تیم‌های فوتبال تاتنهام و ساندرلند مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و دو بازی نیز به تساوی انجامید.

تاتنهام در دیداری خانگی و از ساعت 17:30 پذیرای برنلی بود و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید.

ریچالیسون در این بازی بریس (10 و 60) کرد و دیگر گل تاتنهام نیز توسط برنان جانسون در دقیقه 66 به ثمر رسید.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

استون‌ویلا صفر - نیوکاسل صفر

برایتون یک - فولام یک

ساندرلند 3 - وستهام صفر

در آخرین بازی امشب؛ منچسترسیتی از ساعت 20 در خانه ولورهمپتون به میدان می‌رود.

