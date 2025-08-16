تاتنهام 3 - برنلی صفر؛ شروع پرقدرت اسپرزها
تیم فوتبال تاتنهام بازی نخست خود در لیگ برتر انگلیس را با پیروزی به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، در روز دوم هفته نخست لیگ برتر انگلیس؛ عصر امروز (شنبه) تیمهای فوتبال تاتنهام و ساندرلند مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و دو بازی نیز به تساوی انجامید.
تاتنهام در دیداری خانگی و از ساعت 17:30 پذیرای برنلی بود و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید.
ریچالیسون در این بازی بریس (10 و 60) کرد و دیگر گل تاتنهام نیز توسط برنان جانسون در دقیقه 66 به ثمر رسید.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
استونویلا صفر - نیوکاسل صفر
برایتون یک - فولام یک
ساندرلند 3 - وستهام صفر
در آخرین بازی امشب؛ منچسترسیتی از ساعت 20 در خانه ولورهمپتون به میدان میرود.