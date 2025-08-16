سکوت استقلالیا پیش از جدال حساس با تراکتور!

به گزارش ایلنا،تمرینات استقلال برای آغاز فصل جدید لیگ برتر همچنان در کمپ مرحوم ناصر حجازی ادامه دارد. شاگردان ریکاردو ساپینتو با جدیت در حال آماده‌سازی خود هستند تا برای دیدار هفته نخست مقابل تراکتور تبریز که روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه برگزار می‌شود، در شرایط مطلوب قرار بگیرند. این مسابقه از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که استقلال در دیدار سوپرجام مقابل همین تیم تراکتور شکست خورده و حالا آبی‌پوشان امیدوارند با پیروزی در نخستین دیدار فصل، هم انتقام آن شکست را بگیرند و هم شروعی قدرتمند در لیگ داشته باشند.

جو تیم پس از ناکامی در سوپرجام حال و هوای خاصی دارد. بازیکنان استقلال طی روزهای اخیر هنگام خروج از محل تمرین، علاقه‌ای به صحبت با خبرنگاران نشان نداده‌اند. خبرنگاران که طبق روال هر روز مقابل کمپ حضور دارند، تلاش کردند تا چند جمله‌ای از زبان بازیکنان بیرون بکشند، اما با سکوتی هماهنگ مواجه شدند. گفته می‌شود این تصمیم از سوی باشگاه به بازیکنان اعلام شده و حتی برخی منابع داخلی خبر داده‌اند که شخص ریکاردو ساپینتو به شاگردانش دستور داده است فعلاً از مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند.

در میان بازیکنان اما برخی جملات کوتاه بر زبان آوردند. مهران احمدی یکی از این نفرات بود که امشب پس از تمرین و هنگام سوار شدن به خودروی شخصی‌اش، تنها با گفتن "خدا رو شکر، وضعیت خوبه" شرایط تیم را مطلوب توصیف کرد. او سپس با لبخند به سراغ هوادارانی رفت که پشت درهای کمپ منتظر بودند و با گرفتن گوشی‌هایشان، سلفی‌های یادگاری با آنها ثبت کرد. این رفتار احمدی باعث شد بسیاری از هواداران حاضر از او رضایت داشته باشند، هرچند خبرنگاران دست خالی ماندند.

ابوالفضل زمانی نیز در شرایطی مشابه در مقابل خبرنگاران قرار گرفت. او با صراحت اعلام کرد: "اجازه نداریم مصاحبه کنیم، کل بچه‌های تیم ممنوع هستن." سپس در پاسخ به اصرار خبرنگاران تنها گفت: "چه صحبتی می‌تونم بکنم آخه؟" و با یک لبخند، تنهای در خودرویش مشغول گرفتن سلفی با هواداران شد. زمانی نیز مانند سایر بازیکنان، به گرفتن عکس با هواداران بسنده کرد و حاضر به بیان جزئیات بیشتری نشد.

حسین گودرزی، دیگر بازیکن استقلال، حتی کمتر از این هم صحبت کرد. او هنگام خروج از کمپ، در خودرو باقی ماند و تنها برای گرفتن عکس‌های سلفی با هواداران گوشی‌هایشان را از پنجره دریافت می‌کرد. گودرزی در واکنش به خبرنگاران تنها گفت: "داداش شرمنده، نمی‌تونم مصاحبه کنم. ایشالا بعداً." این جملات کوتاه بار دیگر نشان داد که بازیکنان استقلال به شکل هماهنگ تمایلی به صحبت با رسانه‌ها ندارند.

این سکوت بازیکنان پرسش‌های زیادی را به وجود آورده است. برخی اعتقاد دارند که ساپینتو می‌خواهد آرامش تیم حفظ شود و بازیکنانش تا پیش از شروع فصل وارد حاشیه نشوند.

هواداران نیز در روزهای اخیر نقش پررنگی در تمرینات استقلال داشته‌اند. بسیاری از آنها ساعت‌ها پشت در کمپ حجازی منتظر می‌مانند تا لحظه‌ای کوتاه بازیکنان محبوبشان را ببینند. گرفتن عکس‌های یادگاری، امضا گرفتن و ابراز امیدواری برای شروع قدرتمند فصل از سوی هواداران، جزو صحنه‌های تکراری این روزهای تمرین استقلال است. بازیکنان هم با وجود امتناع از مصاحبه، برخورد گرمی با هواداران دارند و سعی می‌کنند با لبخند و گرفتن سلفی، حمایت آنها را جبران کنند.

به نظر می‌رسد استقلالی‌ها در حال حاضر تمرکز خود را به‌طور کامل روی دیدار حساس مقابل تراکتور گذاشته‌اند. بازی‌ای که نه تنها به خاطر شکست در سوپرجام اهمیت دوچندان دارد، بلکه نخستین محک جدی برای ساپینتو و شاگردانش در فصل تازه به شمار می‌رود. هواداران انتظار دارند تیم محبوبشان با چهره‌ای متفاوت وارد میدان شود و این بار در برابر مدافع عنوان قهرمانی نتیجه‌ای بگیرد که آغازگر مسیری موفق در لیگ برتر باشد.

انتهای پیام/