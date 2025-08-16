راهیابی ۱۰ تکواندوکار به اردوی تیم ملی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی امروز شنبه ۲۵ مردادماه با حضور بیش از ۱۰۰ تکواندوکار با نظارت مستقیم هادی ساعی، رئیس فدراسیون و کادر فنی تیم ملی به میزبانی خانه تکواندو برگزار و در نهایت ۱۰ تکواندوکار برتر به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

بر همین اساس امیرمحمد نصیر احمدی، سامان ضیایی، علی اصغر علی مرادیان، حامد اصغری، متین رضایی، علی خوش روش، امیر رضا غلامی، امین محمد احمدوند، علی احمدی و علی نجفی با پیروزی مقابل رقبای خود جواز حضور در اردوی ملی را دریافت کردند.

اردوی آماده سازی تیم ملی با حضور این ۱۰ تکواندو به همراه مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیر سینا بختیاری، میرهاشم حسینی، آرین سلیمی، مهران برخورداری، امیرمحمد اشرافی، محمد حسین یزدانی، باربد جباری و علیرضا حسین پور از صبح فردا یکشنبه ۲۶ مردادماه در خانه تکواندو آغاز می شود.

هدایت تیم ملی بر عهده مجید افلاکی است، علی تاجیک و مهرداد یوسفی نیز مربیان تیم ملی می باشند.

تیم ملی تکواندو کشورمان آبان ماه سالجاری حضور در مسابقات قهرمانی جهان در چین و بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان را پیش رو دارد.

