چهار خرید جدید شمس آذر؛ ترکیب باتجربهها و پرسپولیسیهای جوان
تیم فوتبال شمس آذر قزوین در آستانه شروع فصل بیستوپنجم لیگ برتر از چهار بازیکن جدید خود رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه شمس آذر با هدایت وحید رضایی که فصل جدید را با رویکردی متفاوت آغاز میکند، در فاصله دو روز تا آغاز مسابقات از جذب چهار بازیکن جدید خبر داد. در میان این نفرات، نام دو چهره پرورشیافته در آکادمی پرسپولیس به چشم میخورد.
محمد بادپا، مدافع ۲۱ ساله و محصول آکادمی پرسپولیس که فصل گذشته را به صورت قرضی در چادرملو سپری کرده بود، پس از دریافت رضایتنامهاش به شمس آذر پیوسته تا فرصت بیشتری برای بازی در لیگ برتر پیدا کند. همچنین علیرضا خدادادی، مهاجم ۲۳ سالهای که در رده زیر ۲۳ سال آقای گل شده و سابقه حضور کوتاه در ترکیب بزرگسالان پرسپولیس را نیز دارد، حالا با انگیزهای تازه در ترکیب تیم قزوینی قرار گرفته است.
در کنار این دو بازیکن جوان، شمس آذر از بهنام برزای، هافبک باتجربه و سابق استقلال نیز بهره خواهد برد. برزای که فصل گذشته در ملوان بازی میکرد، سابقه حضور در تیمهایی چون صنعت نفت، گل گهر، راهآهن و مس رفسنجان را هم دارد و حالا با پیراهن شمس آذر به دنبال شروعی تازه است.
چهارمین خرید این تیم علیرضا دغاغله، مدافع چپ باتجربهای است که طی دو فصل گذشته در خیبر خرمآباد بازی میکرد و پیشتر هم سابقه بازی در تیمهایی چون نفت مسجد سلیمان، ملوان و استقلال خوزستان را داشته است.
ترکیب این بازیکنان میتواند دست وحید رضایی را برای فصل پیشرو در بخشهای مختلف زمین بازتر کند و به هدفگذاریهای شمس آذر در ادامه حضور در لیگ برتر کمک نماید.