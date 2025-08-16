خبرگزاری کار ایران
بهنام برزای به شمس آذر قزوین پیوست

وینگر سابق استقلال پس از توافق با مدیران شمس آذر، به جمع شاگردان وحید رضایی در فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران اضافه شد.

به گزارش ایلنا، بهنام برزای، وینگر 32 ساله، با عقد قراردادی رسمی به تیم شمس آذر قزوین پیوست. برزای که سابقه حضور در تیم‌های استقلال تهران، گل‌گهر سیرجان و ملوان   را در کارنامه دارد، در روزهای گذشته مذاکراتی با مدیران شمس آذر انجام داد و در نهایت با این باشگاه به توافق رسید.

برزای پس از امضای قرارداد خود اظهار داشت که با انگیزه بالایی به شمس آذر آمده تا به تیم کمک کند و در لیگ بیست‌وپنجم فوتبال ایران عملکرد موفقی داشته باشد.

شمس آذر قزوین که این فصل با جذب  بازیکنان باتجربه به دنبال تقویت تیم و کسب نتایج بهتر در فصل جدید است.

