خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

می‌خواهیم با شهر ارکا به لیگ یک صعود کنیم

اسدی: تراکتور به بیرانوند و آلوز متکی نیست

اسدی: تراکتور به بیرانوند و آلوز متکی نیست
کد خبر : 1674404
لینک کوتاه کپی شد.

مرتضی اسدی در مورد شرایط تراکتور و شهر آرکا که هدایت آن را برعهده دارد صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، مرتضی اسدی، سرمربی شهر آرکای البرز در لیگ دو و پیشکسوت تیم تراکتور در مورد وضعیت تیم محبوبش و تیمی که هدایت آن را برعهده دارد صحبت کرد. اسدی ابتدا در مورد تراکتور گفت: قهرمانی‌های باشگاه بزرگ تراکتور در لیگ و سوپرجام  را تبریک می‌گویم. آقای زنوزی با یک کادرفنی خوب و  بازیکنان قابل برای امسال هدف گذاری کرده‌اند. به نظر من شانس تراکتور در آسیا برای بالا آمدن از گروه زیاد است. تراکتور در این دو سال روند خوبی را برای نتیجه گرفتن داشته است. جا دارد به هوادران تبریک بگوییم.

کاپیتان سابق تراکتور در مورد نقل و انتقالات تراکتور گفت: با این مشکلی که برای بیرانوند به وجود آمد باشگاه دنبال جذب یک دروازه‌بان خوب است. باشگاه قطعا متکی به یک نفر نیست. الان آلوز هم رفته و آقای اسکوچیچ بازیکنان با کیفیتی را در اختیار گرفته است. هدف گذاری تراکتور مطمئن و خوب است. تراکتور ضعف‌های سال گذشته خود را پوشش داده و حالا شاهد این هستیم که بازی یک هیچ را در سوپرجام دو بر یک پیروز شدند و در کل تراکتور روند خوبی را در پیش دارد.

مرتضی اسدی در مورد وضعیت تیم شهر آرکا که هدایت آن را برعهده دارد گفت: من چهار سال است در فوتبال فعالیت می‌کنم. امسال با صحبت‌هایی که با مجموعه آرکا داشتم به این نتیجه رسیدیم که مسال کنار هم شرایط خوبی داشته باشیم. این مجموعه امکانات و شخصیت خوبی دارد. از نحوه یارگیری و برنامه ریزی‌مان راضی هستم. جای خرسندی برای من است که  اینجا کار کنم. امسال قطعا  سال صعود است و هدف گذاری باشگاه این است که  قهرمان شویم و جزو صعود کنندگان به لیگ یک باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور