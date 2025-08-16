اسدی: تراکتور به بیرانوند و آلوز متکی نیست

به گزارش ایلنا، مرتضی اسدی، سرمربی شهر آرکای البرز در لیگ دو و پیشکسوت تیم تراکتور در مورد وضعیت تیم محبوبش و تیمی که هدایت آن را برعهده دارد صحبت کرد. اسدی ابتدا در مورد تراکتور گفت: قهرمانی‌های باشگاه بزرگ تراکتور در لیگ و سوپرجام را تبریک می‌گویم. آقای زنوزی با یک کادرفنی خوب و بازیکنان قابل برای امسال هدف گذاری کرده‌اند. به نظر من شانس تراکتور در آسیا برای بالا آمدن از گروه زیاد است. تراکتور در این دو سال روند خوبی را برای نتیجه گرفتن داشته است. جا دارد به هوادران تبریک بگوییم.

کاپیتان سابق تراکتور در مورد نقل و انتقالات تراکتور گفت: با این مشکلی که برای بیرانوند به وجود آمد باشگاه دنبال جذب یک دروازه‌بان خوب است. باشگاه قطعا متکی به یک نفر نیست. الان آلوز هم رفته و آقای اسکوچیچ بازیکنان با کیفیتی را در اختیار گرفته است. هدف گذاری تراکتور مطمئن و خوب است. تراکتور ضعف‌های سال گذشته خود را پوشش داده و حالا شاهد این هستیم که بازی یک هیچ را در سوپرجام دو بر یک پیروز شدند و در کل تراکتور روند خوبی را در پیش دارد.

مرتضی اسدی در مورد وضعیت تیم شهر آرکا که هدایت آن را برعهده دارد گفت: من چهار سال است در فوتبال فعالیت می‌کنم. امسال با صحبت‌هایی که با مجموعه آرکا داشتم به این نتیجه رسیدیم که مسال کنار هم شرایط خوبی داشته باشیم. این مجموعه امکانات و شخصیت خوبی دارد. از نحوه یارگیری و برنامه ریزی‌مان راضی هستم. جای خرسندی برای من است که اینجا کار کنم. امسال قطعا سال صعود است و هدف گذاری باشگاه این است که قهرمان شویم و جزو صعود کنندگان به لیگ یک باشیم.

