آی‌تی‌سی هافبک خارجی پرسپولیس صادر شد
گواهی انتقال بین‌المللی بازیکن مونته‌نگرویی برای پرسپولیس صادر شد تا شرایط برای حضور او در فوتبال ایران فراهم شود.

به گزارش  ایلنا، و بنا بر اعلام امیرعلی حسینی، مدیر امور بین‌الملل باشگاه، ITC مارکو باکیچ برای باشگاه پرسپولیس صادر شد تا اقدام برای اخذ کارت بازی او و حضور در لیگ خلیج فارس انجام شود.

مارکو بتکیچ که در پست هافبک بازی می‌کند در این فصل با نظر وحید هاشمیان به پرسپولیس اضافه شد  و در ضورت ثبت شدن قراردادش در سازمان لیگ می‌تواند در هفته اول مقابل فجر برای پرسپولیس بازی کند.

 

