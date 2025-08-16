آیتیسی هافبک خارجی پرسپولیس صادر شد
گواهی انتقال بینالمللی بازیکن مونتهنگرویی برای پرسپولیس صادر شد تا شرایط برای حضور او در فوتبال ایران فراهم شود.
به گزارش ایلنا، و بنا بر اعلام امیرعلی حسینی، مدیر امور بینالملل باشگاه، ITC مارکو باکیچ برای باشگاه پرسپولیس صادر شد تا اقدام برای اخذ کارت بازی او و حضور در لیگ خلیج فارس انجام شود.
مارکو بتکیچ که در پست هافبک بازی میکند در این فصل با نظر وحید هاشمیان به پرسپولیس اضافه شد و در ضورت ثبت شدن قراردادش در سازمان لیگ میتواند در هفته اول مقابل فجر برای پرسپولیس بازی کند.