آغاز لیگ برتر امارات با جایزه ۶۰ میلیون درهمی
پنجاهویکمین دوره لیگ برتر امارات فوتبال از شنبه (۱۶ اوت ۲۰۲۵) در حالی آغاز شد که تیم قهرمان این فصل ۶۰ میلیون درهم پاداش دریافت میکند.
به گزارش ایلنا، لیگ امارات در پنجاهوسومین سال حیات خود قرار دارد؛ این مسابقات نخستین بار در فصل ۱۹۷۳-۱۹۷۴ آغاز شد و تیم العروبة (شارجه) نخستین قهرمان آن بود. طی این سالها، ۵۰ دوره از این رقابتها برگزار شده و تنها دو بار مسابقات نیمهتمام مانده است؛ یکبار در فصل ۱۹۹۰-۱۹۹۱ به دلیل جنگ خلیج فارس و بار دیگر در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا.
نسخه پنجاهویکم این لیگ عصر شنبه با برگزاری چهار دیدار آغاز شد. در مهمترین مسابقه، تیم شبابالأهلی مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه راشد به مصاف الظفرة، تیم تازهصعود کرده، رفت. این بازی فرصتی است برای قهرمان فصل گذشته تا عزم خود را برای دفاع از عنوان قهرمانی نشان دهد. شبابالأهلی با هدایت پائولو سوزا فصل گذشته به یک چهارگانه تاریخی دست یافت و جامهای لیگ، جام حذفی، سوپرجام امارات و سوپرکاپ امارات-قطر را به دست آورد.
این تیم که برای نخستین بار در لیگ قهرمانان آسیا ویژه نخبگان شرکت خواهد کرد، در نقلوانتقالات تابستانی کمخرجترین تیم بود و حتی با جدایی هافبک کرواتش، لوکا میلیوویویچ، هنوز جای خالی یکی از پنج سهمیه خارجی خود را پر نکرده است. با این حال، ستارگانی چون سردار آزمون (بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ)، سعید عزتاللهی، مؤنس دبور و بوگدان بلانتیچ همچنان در ترکیب تیم حضور دارند.
در دیگر بازی افتتاحیه، تیم شارجه نایبقهرمان فصل گذشته مهمان دبا شد. شاگردان میلویچ صرب که در سال ۲۰۱۹ آخرین قهرمانی خود را جشن گرفتند، امیدوارند با اتکا به ستارگانی همچون ایگور کورونادو، کایو لوکاس، فراس بالعربی و خرید جدیدشان، مهاجم آلبانیایی ری مانای، بار دیگر جام قهرمانی را به امارت شارجه بازگردانند.
در ادامه بازیها، العین در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف البطائح رفت. العین که یکی از مدعیان همیشگی قهرمانی است، این فصل با تقویت خط دفاعی خود و اتکا به مهاجمان خطرناکی چون لابا کودجو و سفیان رحیمی، برای بازپسگیری جام برنامهریزی کرده است.
همچنین در دیداری حساس، النصر میهمان کلباء بود. این مسابقه بیش از هر چیز تحت تأثیر حضور مهدی قائدی، ستاره ایرانی سابق کلباء و خرید بزرگ النصر قرار داشت. قائدی که در دو فصل گذشته عملکرد درخشانی با کلباء داشت، حالا نخستین تجربه رسمی خود با پیراهن النصر را مقابل تیم سابقش پشت سر میگذارد. النصر امیدوار است با جذب بازیکنان شاخص و هدایت سرمربی صرب جدید خود، در مسیر قهرمانی گام بردارد.
در سوی مقابل، کلباء با هدایت رازویچ صربستانی به دنبال تکرار نتایج خوب خود است و با اتکا به بازیکنانی چون احمد نورالله، سامیان قدوس، شهریار مغانلو و محمد محبی امیدوار است نخستین بازی فصل را با نتیجهای مثبت به پایان ببرد.
به گفته کارشناسان فوتبال امارات، سرمایهگذاری گسترده باشگاهها در تابستان امسال باعث شده است که لیگ برتر امارات در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به یکی از هیجانانگیزترین و رقابتیترین دورههای تاریخ خود تبدیل شود.