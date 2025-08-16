زمان نشست خبری پیش از دیدار ذوبآهن و پیکان اعلام شد
نشست خبری سرمربیان ذوبآهن و پیکان پیش از دیدار این دو تیم در هفته نخست لیگ برتر فوتبال کشور، عصر یکشنبه در هتل مجلل برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، پیش از آغاز دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و پیکان تهران در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، نشست خبری سرمربیان دو تیم برگزار خواهد شد.
این نشستها روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در سالن کنفرانس هتل مجلل اصفهان برگزار میشود؛ به این ترتیب، سرمربی پیکان از ساعت ۱۹:۳۰ پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود و پس از آن در ساعت ۱۹:۵۰ نوبت به نشست خبری سرمربی ذوبآهن میرسد.
گفتنی است دیدار ذوبآهن و پیکان روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.