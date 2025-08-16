لیست مازاد پرسپولیس تا شروع لیگ نامشخص باقی ماند

به گزارش ایلنا، در شرایطی که فاصله کمی تا نخستین بازی رسمی سرخ‌ها در فصل جدید داریم هنوز تکلیف لیست مازاد این تیم و بازیکنانی که قرار است جدا شوند مشخص نشده. ابتدا گفته می‌شد سعید مهری و فرشاد احمدزاده از جمع سرخ‌ها جدا خواهند شد.

بعد از آن شنیده شد احمدزاده ماندنی شده و ظاهراً او حاضر به بازی در پست دیگری غیر از وینگر راست هم هست تا از پرسپولیس جدا نشود. سپس بحث جدایی سردار دورسون پیش آمد که جلسات او با مدیران باشگاه برای جدایی نتایج مشخصی تا الان نداشته است.

همچنین صحبت از کنار گذاشتن وحید امیری و میلاد محمدی هم مطرح بود تا یک خرید خارجی در دفاع چپ جای آنها را پر کند. حتی در مقطعی گفته شد شاید میلاد سرلک هم از پرسپولیس جدا شود اما بعد از دو سه هفته خبر و شایعه درباره این اسامی هیچ بازیکنی از جمع سرخ‌ها جدا نشده است. بعد از حضور وحید هاشمیان در رأس کادر فنی پرسپولیس حسین حاجی‌زاده وینگر جوان تیم به صورت قرضی از جمع سرخ‌ها جدا شد، مهرشاد اسدی هم با توجه به بزرگسال بودنش از تیم پرسپولیس رفت و به تازگی به تیم دسته اولی پارس جم بوشهر پیوست. مهم‌ترین جدا شده سرخ‌ها هم کسی نبود جز الکسیس گندوز که راهی مولودیه الجزایر شد. با این حال در ازای اضافه شدن نفراتی مثل عمری، ابرقویی، باکیچ و اوریه طی روزهای گذشته فقط گندوز از لیست بزرگسال خارج شده و شرایط درباره نفرات دیگر کاملاً نامشخص و گنگ است.

دیروز یکی از خبرگزاری‌ها در این مورد نوشته بود: فرشاد احمدزاده با تغییر پست به دفاع چپ در پرسپولیس ماندنی خواهد بود و احتمالاً امیری، دورسون و مهری اگر نتوانند در روزهای آینده خود را به هاشمیان اثبات کنند، از این تیم جدا خواهند شد. با این حال هیچ بعید نیست تا بازی هفته اول هیچ بازیکنی از تیم جدا نشود بخصوص که اصلاً معلوم نیست مشکل ثبت قرارداد نفرات جدید تا عصر دوشنبه حل شده باشد.

