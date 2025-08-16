سیدحسین راه انتقال اخباری به استقلال را بست!

به گزارش ایلنا، بعد از نمایشی که سیدحسین حسینی در بازی با الدحیل قطر از خود به جا گذاشت، مسئولان باشگاه سپاهان برای خارج‌کردن نام محمدرضا اخباری از ترکیب سپاهان دچار تردید شده‌اند.

حسینی در این بازی نمایش اطمینان‌بخشی نداشت و به همین دلیل مسئولان باشگاه سپاهان قصد دارند اخباری را هم در ترکیب خود حفظ کنند تا در چهارچوب دروازه از دو دروازه‌بان مطرح سود ببرند. مسئولان باشگاه سپاهان بدون توجه به سوابق اخباری در فصل بیست‌وچهارم و نمایش مطلوبی که این دروازه‌بان از خود به جا گذاشت، ناگهان اقدام به جذب سیدحسین حسینی کردند که این دروازه‌بان نتوانست عملکرد مطلوبی در اولین بازی در ترکیب سپاهان از خود به جا بگذارد.

به همین دلیل اوضاع قدری در قفس توری سپاهان پیچیده شده و مسئولان این باشگاه به دنبال متقاعدکردن اخباری هستند تا او را نیز در تیم خود نگه دارند.

البته اخباری تمایلی به ماندن در سپاهان از خود نشان نداده و به دنبال جدایی است و حتی نیم‌نگاهی به حضور در ترکیب استقلال نیز دارد اما به هرحال او اگر به استقلال هم برود باید با آدان مبارزه کند. به طور کلی چه اخباری در سپاهان باشد، چه به استقلال برود، برای حضور در ترکیب اصلی با چالش مواجه خواهد بود، مگر اینکه او تیم دیگری را برگزیند و به باشگاهی برود که از حضورش در ترکیب اصلی مطمئن باشد. به هرحال اینکه سپاهانی‌ها نیز بعد از نمایش حسینی در بازی با الدحیل به نوعی در صدور رضایتنامه احباری مردد شده‌اند خود نشانه‌هایی از نگرانی‌های آنها بابت این پست است که باید دید در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت.

