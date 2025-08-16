تحقیقات پلیس درباره نژادپرستی علیه آنتوان سمنیو در آنفیلد
در شبی که آنفیلد غرق در اشک و ادای احترام به دیوگو ژوتا بود، یک حادثه تلخ همهچیز را تحتالشعاع قرار داد.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه سمنیو ۲۵ ساله موضوع را به داور مسابقه یعنی آنتونی تیلور اطلاع داد، دیدار افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر میان لیورپول و بورنموث در دقیقه ۲۹ متوقف شد. پلیس مرسیساید اعلام کرد که یک مرد ۴۷ ساله از ورزشگاه اخراج و تحقیقات رسمی آغاز شده است. پلیس مرسیساید تایید کرد که تحقیقاتی را درباره توهین نژادپرستانه به ستاره بورنموث آغاز کرده است.
این اتفاق در شبی رخ داد که پیش از بازی هواداران لیورپول و بورنموث با موزاییکهایی در سکوهای «کوپ» و «سِر کنی دالگلیش» نام ژوتا و برادرش آندره سیلوا را به نمایش گذاشتند. پس از پایان مسابقه نیز محمد صلاح در حالی که اشک میریخت، همراه با هواداران سرود ژوتا را خواند.
آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول پس از برد ۴-۲ تیمش، این اتفاق را محکوم کرد و گفت:«این موضوع در هیچ ورزشگاهی پذیرفته نیست، مخصوصاً در آنفیلد. نباید چنین چیزی رخ دهد، اما متأسفانه باید دربارهاش صحبت کنیم. من بعد از بازی با آنتوان صحبت کردم و گفتم باشگاه تمام تلاشش را برای پیدا کردن فرد مسئول خواهد کرد. اینکه او با وجود چنین اتفاقی چنین عملکردی داشت، نشان میدهد بازیکنی بزرگ و از نظر ذهنی بسیار قوی است. اما این رفتار به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
سمنیو با وجود این حادثه، با دو گل در نیمه دوم باعث بازگشت تیمش شد، اما گلهای دیرهنگام فدریکو کیهزا و صلاح پیروزی را برای لیورپول به ارمغان آورد. حالا بورنموث در بازی بعدی میزبان وولورهمپتون خواهد بود و لیورپول نیز ۲۵ اوت به مصاف نیوکاسل میرود.