الویس باسانویچ:
فداکاری کردم تا ششکو به منچستریونایتد برود
بنجامین ششکو با قرارداد ۷۴ میلیون پوندی از لایپزیش به منچستریونایتد پیوست، اما مدیر برنامههای او ادعا میکند این انتقال بدون فداکاری شخصی او ممکن نبود.
به گزارش ایلنا، الویس باسانویچ، ایجنت ششکو، در گفتوگویی با برنامه 24UR اعلام کرد که برای برطرف کردن اختلاف مالی بین دو باشگاه، از بخشی از کمیسیون خود صرفنظر کرده است.
او گفت:«در مقطعی یونایتد به سقف بودجهاش رسیده بود و لایپزیش هم بر ارزش بالاتر تأکید داشت. این فاصله باید پر میشد. من تصمیم گرفتم بخشی از کارمزدم را کنار بگذارم چون همیشه خواسته و رؤیای بازیکن برایم مهمتر از منافع شخصی است.»
ششکو ۲۲ ساله پس از درخشش در لایپزیش با ۳۹ گل در ۸۷ بازی، سرانجام راهی الدترافورد شد. او پیشتر با پیراهن سالزبورگ هم ۲۹ بار گلزنی کرده بود و حالا بهعنوان یکی از بهترین مهاجمان جوان اروپا شناخته میشود. این در حالی است که نیوکاسل نیز به شدت به دنبال جذب او بود، بهویژه با توجه به شرایط مبهم الکساندر ایساک، اما مهاجم اسلوونیایی ترجیح داد منچستریونایتد را انتخاب کند.
یونایتد که تابستان پرهزینهای را پشت سر گذاشته، ششکو را بهعنوان مهره کلیدی خط حمله در کنار خریدهای تازهاش، برایان امبومو و ماتئوس کنیا، معرفی کرد. روبن آموریم، سرمربی تیم، پیش از دیدار حساس برابر آرسنال تأیید کرد:«ششکو آماده است.»
این انتقال بزرگ نه تنها برای شیاطین سرخ بلکه برای باسانویچ هم ویژه خواهد ماند؛ ایجنتی که حاضر شد از سود خود بگذرد تا رؤیای بازیکنش در الدترافورد به واقعیت تبدیل شود.