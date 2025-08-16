مذاکره جدی استقلال با کایسری برای جذب علی کریمی
باشگاه استقلال پس از جذب داکنز نازون از کایسریاسپور، حالا برای بازگرداندن علی کریمی هافبک ایرانی این تیم ترکیهای وارد مذاکره شده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال تهران که اخیراً مهاجم اهل هائیتی داکنز نازون را با قراردادی به ارزش ۹۰۰ هزار یورو از کایسریاسپور جذب کرده، حالا برای خرید یک بازیکن دیگر از این تیم ترکیهای وارد مذاکره شده است. این بار هدف استقلال، علی کریمی هافبک ایرانی کایسریاسپور است که سابقه بازی در جمع آبیپوشان را دارد.
طبق گزارش رسانههای ترکیه، مدیران استقلال در حال گفتوگو با باشگاه کایسریاسپور هستند، اما تصمیم نهایی منوط به شرایط این تیم در بازار نقلوانتقالات خواهد بود. کایسریاسپور پس از باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی خود، به دنبال تقویت ترکیب و پر کردن نقاط ضعف است و در صورت جذب بازیکن جایگزین، احتمال دارد با فروش علی کریمی موافقت کند.
کریمی که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ پیراهن استقلال را بر تن داشت، در صورت بازگشت به تهران دوباره فرصت خواهد داشت تا نقش کلیدی در خط میانی این تیم ایفا کند.
جالب آنکه کایسریاسپور در سالهای اخیر میزبان چند بازیکن ایرانی بوده است؛ از جمله مجید حسینی مدافع ملیپوش کشورمان که پس از جدایی از استقلال به ترکیه رفت و سه فصل در این تیم بازی کرد. اکنون با مطرح شدن احتمال بازگشت علی کریمی به استقلال، بار دیگر نام یک بازیکن ایرانی کایسریاسپور با آبیهای پایتخت گره خورده است.
باشگاه استقلال با پیگیری این مذاکرات نشان داده است که برای فصل جدید اهداف بزرگی را دنبال میکند و همچنان به دنبال جذب بازیکنان باکیفیت برای تکمیل ترکیب خود است.