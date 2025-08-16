توماس مولر: بدنم آماده بود، ماجراجویی در MLS را انتخاب کردم

به گزارش ایلنا، توماس مولر در نخستین حضور رسانه‌ای خود به‌عنوان بازیکن ونکوور وایتکپس در ورزشگاه BC Place، درباره دلیل تصمیم غافلگیرکننده‌اش برای ادامه فوتبال در MLS توضیح داد. ستاره بایرن مونیخ و ملی‌پوش آلمان گفت که بدنش برای بازنشستگی بیش از حد آماده است و انگیزه‌اش از حضور در لیگ جدید، تجربه چالش‌های تازه با هم‌تیمی‌های جدید و یک فضای متفاوت بوده است.

او در نشست خبری معارفه‌اش گفت: «موضوع بر سر قهرمانی‌هایی که در گذشته برده‌ام نیست، بلکه بر سر قهرمانی‌های آینده است. این چیزی است که به من انگیزه می‌دهد؛ یا حتی شاید نه فقط قهرمانی‌ها، بلکه رقابت؛ رقابت تیم تو با سایر تیم‌ها، رقابت درونی با خودت، رقابت با هم‌تیمی‌ها برای به‌دست آوردن جایگاهت. من همیشه آدمی رقابت‌جو بوده‌ام و عشق من بازی فوتبال است. بدنم هم در این مقطع از دوران ورزشی‌ام برای بازنشستگی خیلی خوب است. امیدوارم شما هم چنین احساسی داشته باشید… شاید وقتی دو هفته دیگر دوباره صحبت کنیم نظرتان تغییر کند، خواهیم دید. من بسیار باانگیزه و خوشحالم که اینجا هستم.»

قهرمان جام جهانی تأکید کرد که انتقالش به MLS نه برای افزودن جام بیشتر به کلکسیون افتخاراتش، بلکه برای رویارویی با چالش‌های تازه بوده است: «صادقانه بگویم، من سال‌های زیادی را در بایرن و اروپا بازی کردم و به این دوران بسیار افتخار می‌کنم. اما برای من زمان یک ماجراجویی فرا رسیده بود و ماجراجویی وقتی برایم جذاب است که فرصتی برای قهرمانی وجود داشته باشد. اگر به وایتکپس این فصل و روند رشد چند سال اخیر نگاه کنید، این شانس وجود دارد.»

