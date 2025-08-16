اعتراض شدید کونته به خطاهای المپیاکوس

به گزارش ایلنا، آنتونیو کونته به شدت به خطاهای بازیکنان المپیاکوس روی ستاره‌هایش اعتراض کرد. در جریان پیروزی ۱-۲ ناپولی مقابل المپیاکوس در دیدار دوستانه پنجشنبه شب، کونته پس از واکنش تند به تکل ایوب الکعبی روی امیر رحمانی با عصبانیت کنترلش را از دست داد و اطرافیان او سعی کردند مانع از ایجاد یک درگیری بزرگ و جدی در زمین بازی شوند.

پس از یک خطای شدید دیگر، کونته برآشفت و درگیری شکل گرفت. این سرمربی سابق چلسی با شدت به مهاجم حریف و همچنین داوران بابت جلوگیری نکردن از این نوع برخوردها اعتراض کرد تا نشان دهد که به شدت نگران وضعیت سلامتی بازیکنانش است. هرچند ناپولی به پیروزی رسید اما کونته ممکن است بابت وضعیت روملو لوکاکو نگران باشد. این مهاجم سابق اینتر در حالی زمین را ترک کرد که از ناحیه پشت ران پای چپ احساس درد می‌کرد. گزارش‌ها حاکی است که او احتمالاً دیدار افتتاحیه ناپولی در سری‌آ را از دست خواهد داد.

کونته که به نظر می‌رسد همچنان آتش و هیجان همیشگی‌اش را حفظ کرده، امیدوار است تیمش فصل جدید را با قدرت آغاز کند. مدافع عنوان قهرمانی سری‌آ روز ۲۳ آگوست در اولین بازی فصل جدید به مصاف ساسولو خواهد رفت.

انتهای پیام/