خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نگرانی از مصدومیت لوکاکو؛

اعتراض شدید کونته به خطاهای المپیاکوس

اعتراض شدید کونته به خطاهای المپیاکوس
کد خبر : 1674203
لینک کوتاه کپی شد.

آنتونیو کونته، سرمربی ناپولی، در دیدار دوستانه مقابل المپیاکوس با عصبانیت به خطاهای خشن بازیکنان حریف اعتراض کرد و پس از تکل شدید روی امیر رحمانی و مصدومیت روملو لوکاکو کنترل خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، آنتونیو کونته به شدت به خطاهای بازیکنان المپیاکوس روی ستاره‌هایش اعتراض کرد. در جریان پیروزی ۱-۲ ناپولی مقابل المپیاکوس در دیدار دوستانه پنجشنبه شب، کونته پس از واکنش تند به تکل ایوب الکعبی روی امیر رحمانی با عصبانیت کنترلش را از دست داد و اطرافیان او سعی کردند مانع از ایجاد یک درگیری بزرگ و جدی در زمین بازی شوند.

پس از یک خطای شدید دیگر، کونته برآشفت و درگیری شکل گرفت. این سرمربی سابق چلسی با شدت به مهاجم حریف و همچنین داوران بابت جلوگیری نکردن از این نوع برخوردها اعتراض کرد تا نشان دهد که به شدت نگران وضعیت سلامتی بازیکنانش است. هرچند ناپولی به پیروزی رسید اما کونته ممکن است بابت وضعیت روملو لوکاکو نگران باشد. این مهاجم سابق اینتر در حالی زمین را ترک کرد که از ناحیه پشت ران پای چپ احساس درد می‌کرد. گزارش‌ها حاکی است که او احتمالاً دیدار افتتاحیه ناپولی در سری‌آ را از دست خواهد داد.

کونته که به نظر می‌رسد همچنان آتش و هیجان همیشگی‌اش را حفظ کرده، امیدوار است تیمش فصل جدید را با قدرت آغاز کند. مدافع عنوان قهرمانی سری‌آ روز ۲۳ آگوست در اولین بازی فصل جدید به مصاف ساسولو خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور