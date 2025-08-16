به گزارش ایلنا، روز گذشته قرعه کشی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با حضور استقلال و سپاهان از ایران و همچنین قرعه کشی مسابقات فصل جدید لیگ نخبگان آسیا انجام شد و تیم های ایرانی حریفان خود را شناختند. بر این اساس تیم تراکتور برای صعود از دور گروهی باید با تیم‌های السد قطر، شباب الاهلی امارات، نسف قارشی ازبکستان، الدحیل قطر، الغرافه قطر، شارجه امارات و الشرطه عراق رقابت کند. گروه های استقلال و سپاهان نیز چندان سخت به نظر نمی‌رسد. در همین باره همایون شاهرخی سرمربی اسبق تیم ملی فوتتبال ایران گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

* عدم تقابل تراکتور با تیم های عربستانی را چطور می‌بینید؟

«تیم‌های السد و الدحیل جزو تیم‌های متمول آسیایی محسوب می‌شوند و این تیم‌ها برای رسیدن به موفقیت هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود تا رقابت با این تیم‌ها سخت باشد. در سوی دیگر تیم الشرطه عراق هم تیم خوبی است و همیشه تیم‌های ایرانی رقابت سختی با تیم‌های عراقی داشتند و این بار هم تراکتور چنین شرایطی را تجربه خواهد کرد.»

* کیفیت مسابقات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

«تیم‌ها به خصوص تیم‌های عربی با سرعت بالا برای رسیدن به مرز پیشرفت هزینه‌های زیادی می‌کنند. رقابت در لیگ نخبگان آسیا بسیار سخت است چرا که غول‌های فوتبال آسیا در این سطح حضور دارند اما به هر حال می‌توان امیدوار بود که قهرمان ایران با کادر فنی خوبش بتواند در لیگ نخبگان نتیجه خوبی بگیرد، چرا که در حال حاضر تراکتور بهترین تیم ایرانی است و این تیم اسیر هیاهوی کمتری نسبت به 2 نماینده دیگر کشورمان (استقلال و سپاهان) در رقابت‌های آسیایی است.»

* در خصوص همگروهی استقلال با تیم‌های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن چه نظری دارید؟

«اصلی‌ترین حریف استقلال را می‌توانیم الوصل امارات بدانیم چرا که تیم‌های بحرینی و اردنی جایگاه خاصی در فوتبال آسیا ندارند. کسب نتیجه تیم‌های ایرانی در مسابقات آسیایی بستگی به شرایط خودشان دارد. اگر تیم‌های ایرانی در زمان برگزاری مسابقات وضعیت خوبی داشته باشند، می‌توانند موفق باشند اما در خصوص استقلال باید گفت که این تیم سالهاست که درگیر تغییرات مدیریتی است و حالا هم چنین شرایطی دارد.»

* فکر می‌کنید سپاهان با محرم نویدکیا بتواند موفق شود؟

«سپاهان چندین سال است که جام قهرمانی لیگ را می‌بیند اما برخی مسائل باعث می‌شود تا دست این تیم از قهرمانی کوتاه بماند. اما امسال با حضور نویدکیا این امید وجود دارد که این تیم در فصل پیش رو به قهرمانی برسد. با نگاه به رقبای سپاهان (الحسین اردن، موهان‌باگان هند و آهال ترکمنستان) می‌توان گفت که این تیم برای صعود از مرحله گروهی کار سختی در پیش ندارد.»

* علت تفاوت شرایط پیشرفت فوتبال خودمان با برخی کشورهای همسایه را در چه می‌بینید؟

«فوتبال ایران در رده باشگاهی با مسائل زیادی همراه است؛ از فساد گرفته تا مسائل دیگر که همانند آوار بر سر فوتبال ایران ویران شده است. اما فوتبال در آسیا برخلاف ایران روال طبیعی خود را طی می‌کند و کشورهایی همچون امارات، قطر و عربستان هر روز بهتر از دیروز می‌شوند و همین موضوع باعث برتری تیم‌های عربی مقابل نمایندگان کشورمان می‌شود؛ همانند اتفاقی که برای سپاهان در پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا افتاد و سپاهان مقابل الدحیل شکست خورد و از حضور در لیگ نخبگان آسیا بازماند.»

* صحبت پایانی.

«باید این حقیقت را بپذیریم که تیم‌های عربی از تیم‌های ایرانی سرتر هستند و در کل مسیر ما با مسیری که این تیم‌ها برای پیشرفت در فوتبال طی می‌کنند، کاملاً متفاوت است. فوتبال ما به بیراهه کشیده شده و ما چندین فصل است که درگیر مسائل مختلفی همچون سقف قراردادها و غیره هستیم؛ این در حالی است که مسائل این چنینی در کشورهای عربی حل شده است و این کشورها تنها به فوتبال فکر می‌کنند. عدم مدیریت و تخصص مهم‌ترین عاملی است که باعث عقب‌افتادگی فوتبال ایران شده است که البته این تنها مختص فوتبال نیست و در کل ورزش ما سالهاست که با چنین ضعفی مواجه است.»

