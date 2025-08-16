به گزارش ایلنا، ستاره پیشین تیم ملی انگلیس، وِس براون، اعتقاد دارد که جوب و جود بلینگام می‌توانند روزی در کنار هم برای رئال مادرید بدرخشند، اگر برادر کوچکتر بتواند در بوروسیا دورتموند عملکردی درخور نام خود ارائه دهد. این دو برادر مسیر فوتبالی مشابهی داشته‌اند. هر دو از استوربریج آمده و سال‌های ابتدایی خود را در بیرمنگام سیتی گذرانده‌اند. پس از انتقال جود به دورتموند و سپس رئال مادرید، جوب دو سال در ساندرلند بازی و به صعود این تیم به لیگ برتر کمک کرد. او تابستان امسال تصمیم گرفت مسیر برادرش را دنبال کند و به دورتموند بپیوندد، جایی که انتظار می‌رود ستاره آینده باشد.

براون با اشاره به نمونه‌های تاریخی برادرانی که در یک تیم هم‌بازی شدند، گفت: «این امکان وجود دارد که او کنار جود در رئال بازی کند. پیش از این هم برادران در یک تیم حضور داشتند. الان شاید فکرش هم نکنید، اما اگر جوب بتواند به آن سطح برسد، مطمئنم رئال مادرید در آینده به او نگاه خواهد کرد. اما اول باید ببینیم می‌تواند در دورتموند جایگاه خود را تثبیت کند.» جوب تابستان امسال با قراردادی به ارزش تقریبی ۳۷ میلیون یورو به دورتموند پیوست.

