خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وس براون پیش‌بینی می‌کند:

جوب و جود بلینگام روزی در رئال مادرید همبازی می‌شوند

جوب و جود بلینگام روزی در رئال مادرید همبازی می‌شوند
کد خبر : 1674186
لینک کوتاه کپی شد.

وس براون، ستاره سابق تیم ملی انگلیس، معتقد است جوب بلینگام می‌تواند در آینده به برادرش جود در رئال مادرید بپیوندد، البته به شرطی که عملکرد درخشانی در بوروسیا دورتموند داشته باشد.

به گزارش ایلنا، ستاره پیشین تیم ملی انگلیس، وِس براون، اعتقاد دارد که جوب و جود بلینگام می‌توانند روزی در کنار هم برای رئال مادرید بدرخشند، اگر برادر کوچکتر بتواند در بوروسیا دورتموند عملکردی درخور نام خود ارائه دهد. این دو برادر مسیر فوتبالی مشابهی داشته‌اند. هر دو از استوربریج آمده و سال‌های ابتدایی خود را در بیرمنگام سیتی گذرانده‌اند. پس از انتقال جود به دورتموند و سپس رئال مادرید، جوب دو سال در ساندرلند بازی و به صعود این تیم به لیگ برتر کمک کرد. او تابستان امسال تصمیم گرفت مسیر برادرش را دنبال کند و به دورتموند بپیوندد، جایی که انتظار می‌رود ستاره آینده باشد.

براون با اشاره به نمونه‌های تاریخی برادرانی که در یک تیم هم‌بازی شدند، گفت: «این امکان وجود دارد که او کنار جود در رئال بازی کند. پیش از این هم برادران در یک تیم حضور داشتند. الان شاید فکرش هم نکنید، اما اگر جوب بتواند به آن سطح برسد، مطمئنم رئال مادرید در آینده به او نگاه خواهد کرد. اما اول باید ببینیم می‌تواند در دورتموند جایگاه خود را تثبیت کند.» جوب تابستان امسال با قراردادی به ارزش تقریبی ۳۷ میلیون یورو به دورتموند پیوست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور