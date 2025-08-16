زاکاری آتکامه به میلان پیوست

به گزارش ایلنا، زاکاری آتکامه، مدافع یانگ بویز، با امضای قراردادی پنج ساله راهی میلان شد. باشگاه میلان به‌ صورت رسمی اعلام کرد که آتکامه، مدافع سوئیسی تیم یانگ بویز را در پنجره نقل و انتقالات تابستانی به خدمت گرفته است و این بازیکن در فصل جدید با پیراهن این تیم و تحت هدایت ماسیمیلیانو آلگری به میدان خواهد رفت.

این مدافع راست ۲۰ ساله با قراردادی پنج‌ ساله به روسونری پیوسته است و تا سال ۲۰۳۰ در این تیم ماندگار خواهد بود. آتکامه قرار است در فصل جدید پیراهن شماره ۲۴ میلان را به تن کند. مبلغ انتقال او حدود ۱۰ میلیون یورو گزارش شده و باشگاه یانگ بویز ۱۰ درصد از مبلغ فروش احتمالی آینده او را برای خودش حفظ کرده است.

آتکامه بازیکنی با توانایی بازی در چند پست در سمت راست زمین است که توانایی بازی در پست مدافع راست و همچنین جلوتر در خط میانی را دارد. این ملی‌پوش تیم زیر ۲۱ سال سوئیس که ۱۰ بازی ملی در کارنامه دارد، فصل گذشته عملکرد درخشانی با یانگ بویز داشت و توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

