شوک بزرگ به لخ پوزنان: علی قلیزاده سه ماه دور از میادین
علی قلی زاده، مهاجم ایرانی لخ پوزنان، با مصدومیت شدید از ناحیه کشاله ران مجبور به عمل جراحی شد و دستکم سه ماه از میادین دور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، باشگاه لخ پوزنان اعلام کرد علی قلیزاده در جریان تمرینات تیم دچار پارگی عضله کشاله ران شد و شدت مصدومیت به حدی بود که نیاز به جراحی فوری داشت. این عمل با موفقیت انجام شده اما روند ریکاوری او حدود سه ماه به طول خواهد انجامید.
نیلس فردریکسن، سرمربی لخ پوزنان، در آغاز فصل با بحران جدی در ترکیب خود روبهرو است. علاوه بر قلیزاده، بازیکنان مهمی چون رادوسلاو مورافسکی، دنیل هاکانز، پاتریک والمارک، روبرت گومنی و فیلیپ یاگیهو هم به دلیل مصدومیت غایب هستند تا دست کادرفنی بیش از پیش بسته شود.
غیبت ستاره ملیپوش ایران درست در آستانه دیدار حساس مرحله نهایی پلیآف لیگ اروپا برابر خنک بلژیک ضربه بزرگی برای تیم لهستانی محسوب میشود. دیدار رفت این دو تیم روز ۲۱ اوت در شهر پوزنان برگزار خواهد شد.