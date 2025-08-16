بایرن و کمپانی در مسیر فتح همهجانبه؛ اشتوتگارت با چالشهای تازه!
در حالی که بوندسلیگا با تأخیر آغاز میشود، بایرن مونیخ و اشتوتگارت در سوپرجام بکنباوئر به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، برخلاف لیگهای انگلیس، اسپانیا و فرانسه که از این هفته مسابقات خود را آغاز میکنند، بوندسلیگای آلمان با تأخیری یک هفتهای آغاز خواهد شد و در این هفته، تیمها در جام حذفی و سوپرجام به میدان میروند. اولین جدال حساس فصل پیش رو، ساعت ۲۲ امشب در شهر اشتوتگارت و بین قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا یعنی بایرن مونیخ و اشتوتگارت قهرمان فصل گذشته جام حذفی برگزار میشود. رقابتی که پس از سالها برگزاری سوپرجام در فوتبال آلمان، از امسال به نام فرانتس بکنباوئر بزرگ برگزار خواهد شد و یادبودی برای این اسطوره فوتبال آلمان و جهان در نظر گرفته میشود.
ونسان کمپانی سرمربی بایرن که برخلاف پیشبینیهای ابتدای فصل گذشته دومین فصل حضورش روی نیمکت بایرنیها را آغاز میکند، تأکید کرده که هیچ مسابقه تدارکاتیای برای باواریاییها وجود ندارد و بایرن از همین مسابقه برای قهرمانی در تمام جامها میجنگد. تیم ونسان کمپانی فرصت پایان موفق در فصل گذشته با شکست در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی باشگاهها مقابل پاریسنژرمن را از دست داد اما از آن زمان، در سه مسابقه تدارکاتی مقابل لیون، تاتنهام و گراسهاپرز به پیروزی رسیده است.
در کنار ستارگان همیشگی بایرن و رونمایی رسمی از لوئیز دیاز در لباس باواریاییها، ستارگان جوان اردوی پیشفصل یعنی یوناه کوسی-آساره ۱۸ ساله سوئدی، لنارت کارل ۱۷ ساله آلمانی و نام بیشوف ۲۰ ساله آلمانی میتوانند در این مسابقه فرصت حضور داشته باشند.
در سمت مقابل تیم سباستین هوینس برخی از ستارگان کلیدی دو فصل اخیر خود را از دست داده و کار سختی برای تداوم نتایج مناسب خود در فصول گذشته با یک تیم متفاوت دارد. انتقال انزو میلو به الاهلی و جیکوب لارسن به برنلی، کمی مختصات ترکیب اشتوتگارت را تغییر داده اما ورودیهای جدید، امیدوارند تا در طول فصل دردسرهای زیادی برای بزرگان بوندسلیگا از جمله بایرن ایجاد کنند. ستارگان جوانی چون نوح درویش از بارسلونا، چما آندرس از رئال مادرید، لازار یووانوویچ از ستاره سرخ بلگراد و لورن آسینیون از رن که احتمالاً نقشی مؤثر در ترکیب فصل پیش رو برای اشتوتگارت ایفا کنند.
دعوای جنجالی بر سر ولتماده
بایرن مونیخ و اشتوتگارت در حالی مقابل هم صفآرایی میکنند که جدال دو تیم برای انتقال نیک ولتماده ستاره ملیپوش ۲۳ ساله اشتوتگارت و آقای گل یورو زیر ۲۱ سال به اوج خود رسیده است. تاکنون اشتوتگارت سه پیشنهاد بایرن از جمله پیشنهاد ۶۰ میلیون یورویی این تیم برای ولتماده را رد کرده و درخواست ۷۵ میلیون یورو برای جدایی این بازیکن را داده است. با توجه به سختگیری اشتوتگارت، انتقال ولتماده به بایرن در آستانه فروپاشی قرار گرفته و همه چیز آماده حضور این بازیکن در یک سوپرجام جنجالی شده است.